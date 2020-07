Pesaro, al parco Miralfiore con la targa rubata di una moto, denunciato

Controlli a tappeto dei carabinieri che hanno deferito per ricettazione un giovane nordafricano. Verifiche anche in un autolavaggio

PESARO – Sono proseguiti anche in questi ultimi giorni i controlli del territorio a cura dei carabinieri della Compagnia di Pesaro e degli uomini della Compagnia d’Intervento Operativo del Battaglione “Campania”, nel corso dei quali sono state identificate oltre 70 perone, controllati 40 mezzi e contestate 3 violazioni al codice della strada.

L’attività svolta presso al parco “Miralfiore” ha portato al già noto arresto di due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei quali già arrestato giorni prima, di origine straniera ed al recupero di 20 grammi di oppiacei.

Nella rete dei controlli in città è incappato anche un giovane cittadino nordafricano che possedeva senza motivo la targa di un motociclo non di sua proprietà. Al termine dei dovuti accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro per il reato di ricettazione.

Ma i controlli non si limitano alle aree sensibili della città in materia di stupefacenti. È stato effettuato un accesso per la verifica delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del virus “codiv.19” ad un autolavaggio di Pesaro assieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’Asur di Pesaro il cui esito, come di prassi, è al vaglio dell’ente amministrativo. L’obiettivo era verificare la sicurezza delle sanificazioni delle auto e la regolarità del personale impiegato.