Pesaro, parcheggio al San Decenzio e multe. Ippaso: «La rotazione permette al mercato di sopravvivere»

PESARO – Multe e polemiche per l’introduzione della sosta a rotazione al parcheggio San Decenzio. Il giorno di mercato ora c’è il disco orario e oltre un centinaio di automobilisti hanno ricevuto la multa.

Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro interviene: «Non entriamo nel merito delle polemiche sulle tante multe inflitte ai cittadini, né sull’adeguatezza o meno della segnaletica utilizzata dal Comune, dal momento che è un settore che non ci compete. È vero che tra articoli, social e cartellonistica, l’informazione sulle nuove disposizioni al parcheggio San Decenzio – disco orario dalle 9 alle 13 il martedì mattina – ci sembrava adeguatamente diffusa. Certamente tutto è migliorabile e le novità hanno sempre bisogno di un periodo di assestamento».

«Ciò che ci interessa, però –prosegue- è sensibilizzare i cittadini sulla questione: Confesercenti si è battuta in questi anni per garantire all’area mercatale un’adeguata rotazione dei parcheggi adiacenti, fino a ieri occupati da camper ‘stanziali’ e da chi li utilizzava per andare a lavorare in centro con tempi di sosta, quindi, molto lunghi. Lo abbiamo fatto per favorire una migliore frequentazione del mercato stesso e perché un mercato senza parcheggi nelle zone circostanti non ha senso e non può sopravvivere. Oggi, finalmente, grazie anche alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale e al lavoro degli assessori Belloni e Frenquellucci, l’area di sosta al San Decenzio è di nuovo funzionale all’attività ambulante e consente non solo a centinaia di operatori e alle loro famiglie di lavorare e di vivere, ma anche ai consumatori di godere adeguatamente del servizio.

Comprendiamo bene i disagi dei cittadini, in particolare di chi lavora in centro, che si trovano a dover modificare abitudini consolidate, ma chiediamo a nostra volta, di comprendere e di venire incontro anche alle esigenze di persone che, come loro, hanno un lavoro e una famiglia da mantenere.

A tal proposito, ricordiamo che il parcheggio lato via Mirabelli è gratuito e libero anche il martedì mattina, come sono liberi tutti i parcheggi non a pagamento nella zona mare. Pur comprendendo, lo ribadiamo, i disagi, facciamo appello alla sensibilità dei cittadini –conclude Ippaso- invitandoli ad utilizzare i parcheggi alternativi per permettere al mercato San Decenzio di continuare a vivere, a beneficio non soltanto di una categoria ma di tutta la città di Pesaro».