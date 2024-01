Pesaro, parcheggio di Porta Cappuccina: ultimo voto in consiglio poi 145 posti per la città

PESARO – Porta Cappuccina, verso la conclusione dell’iter di un parcheggio strategico per la città, quello sul retro della stazione del treno. Uno spazio che ha creato contenziosi e chiusure ma che finalmente arriverà lunedì prossimo 15 gennaio in consiglio comunale.

Lorenzo Montesi e Anna Maria Mattioli (PD Pesaro), componenti della Commissione Lavori Pubblici fanno sapere. «Portiamo in consiglio l’ultima delibera per l’approvazione definita della variante sostanziale al P.R.G. che permetterà di realizzare un parcheggio pubblico a sud della stazione ferroviaria, denominato “Porta Cappuccina”. L’impegno incessante dell’Amministrazione e la richiesta unanime di tutto il consiglio comunale, permetterà di rendere esecutiva la sistemazione di un’area preziosa per tanti pesaresi e pendolari, anche per dare risposta a chi si reca in centro storico».

145 posti auto (di cui 6 per persone con disabilità) con possibilità di ricarica delle auto elettriche in un‘area che ricopre circa 4mila metri quadrati di superficie e lato Parco Miralfiore altri circa 1300 metri quadrati di area verde alberata che fungerà da schermatura.

«Proprio in proposito, visto che l’intervento non avrà impatti ambientali significativi da richiedere un assoggettamento al VAS, la Provincia di Pesaro e Urbino ha posto una condizione nel rilasciare l’autorizzazione definitiva della variante al P.R.G. vigente. E’ stato richiesto di prevedere alberature delle specie locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le specie esotiche e/o idroesigenti, tolleranti dei climi secchi, ma soprattutto dovrà essere rispettata la quantità di almeno un albero ogni 25 mq di superficie, ovvero ogni 2/4 stalli, come previsto anche dal nostro PTC e dal regolamento edilizio. E’ stato presentato oggi in commissione il nuovo progetto aggiornato con le osservazioni recepite dove si evidenziano 17 nuove alberature ai confini nord e sud del parcheggio stesso, recependo così tutte le indicazioni e pareri acquisiti. Al momento, non sarà possibile prevedere l’asfaltatura ma resterà con fondo in stabilizzato, livellato, compattato e permeabile, apprezzabile anche dal punto di vista della tutela ambientale. Sarà prevista una importante illuminazione in tutta l’area che sarà recintata e delimitata da cordoli per la regolamentazione della sosta delle auto e come già comunicato precedentemente rimarrà ad uso gratuito. La variazione apportata dopo l’acquisizione delle modifiche richieste dalla Provincia di Pesaro e Urbino, non comporterà aumenti nel quadro economico già approvato, ma gli eventuali maggiori costi verranno ricompresi nelle stime dei lavori previsti. Ora al voto finale, che auspichiamo sarà di approvazione unanime, come per le delibere preliminari».