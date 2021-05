Pesaro, parcheggio e nuova viabilità al Campus: ecco come cambia la zona

Il progetto prevede stalli di fianco al Mamiani, modifica all'incrocio tra via Solferino e via Boito. Critico Gambini (Pd): «Dovevamo diminuire i flussi non movimentarli»

PESARO – Parcheggio e nuova viabilità al Campus. Ecco come cambierà la zona delle scuole. La proposta è stata votata favorevolmente in consiglio Comunale. Il progetto prevede un nuovo piccolo tratto stradale tra l’attuale sosta degli autobus nel parcheggio dell’IPSIA Giuseppe Benelli e via Solferino; la creazione di un nuovo parcheggio a lato dell’edificio del liceo Mamiani; la modifica dell’incrocio tra via Solferino, via Guido D’Arezzo e via Boito, per permettere una più sicura immissione dei veicoli su via Boito e per evitare ulteriore traffico in direzione campus; una nuova collocazione della fermata dell’autobus su via Nanterre.

Sono stati quindi accolti gli emendamenti presentati dai consiglieri Nobili, Pandolfi, Amadori G., Iacopini, Petretti, Amadori M., Murgia, Mariani e Gambini E..

Per l’assessore Nobili: «È una mozione trasversale che ha fatto tutti i passaggi – commissioni, uffici, residenti e studenti – per arrivare alla costruzione di un documento che tutti consideriamo come positivo».

Resta però critico Michele Gambini (Pd), «all’idea di fare un nuovo parcheggio. Il problema sta nel diminuire i flussi, non movimentarli. Occorre rendersi antipatici e rendere disagevoli le alternative». Ci mette una pezza Pandolfi (Pd): «La valutazione complessiva del campus così come le soluzioni tecniche, è stata fatta perseguendo l’obiettivo della sostenibilità».

Mentre per Emanuele Marchionni (Prima c’è Pesaro): «La nostra è una valutazione nel complesso positiva». Infine Lugli (M5S) ha detto: «Abbiamo avuto la possibilità di fare le cose bene, l’abbiamo fatta in maniera appena passabile».