Pesaro, parcheggi sopraelevati: ecco le due ipotesi

PESARO – Piazzale Carducci e via della Liberazione, davanti alla Caserma. Sono questi i luoghi ipotizzati dal Comune per studiare la realizzazione di due nuovi parcheggi in struttura sopraelevati.

Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Biancani, che ha effettuato un sopralluogo insieme all’assessora alla Viabilità Sara Mengucci, l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, il presidente di Aspes Luca Pieri e Michel Bezziccheri di Pesaro Parcheggi. «Al momento ci concentreremo su questi due spazi del centro storico». Il sopralluogo di ieri è iniziato dal Carducci, «L’idea – continua Biancani – è quella di verificare la possibilità di realizzare un parcheggio in struttura sopraelevato, multipiano, nella stessa area dell’attuale parcheggio. Senza scavare, tenendo conto del sito archeologico sottostante e della presenza delle piante».

L’altra ipotesi riguarda via della Liberazione: «Una delle zone più problematiche della città. Nell’area davanti alla Caserma stiamo valutando sia un parcheggio in struttura sopraelevato, che a raso, prevedendo il mantenimento delle due file di lecci».

Oltre a questo, «siamo al lavoro, insieme ai tecnici, per capire come migliorare un’area di sosta già esistente e molto frequentata: quella che costeggia le mura, sotto gli Orti Giulii, a ridosso di Porta Rimini, con ingresso in via Canale». E, aggiunge il sindaco: «Stiamo verificando l’area sotto le mura vicino all’Ospedale, dove oggi sono presenti due sgambatoi (via del Risorgimento e via della Liberazione). L’idea è quella di lasciare fruibile uno spazio riservato ai cani e riqualificare l’area vicino a piazzale Falcone e Borsellino, per adibirlo ad area di sosta a raso». Uno spazio strategico a due passi dalla stazione e dall’Ospedale, utile per i pendolari che devono prendere il treno, per i cittadini che si recano in centro, per le vicine attività commerciali, per i pazienti, medici e gli operatori sanitari del San Salvatore.

Parallelamente il sindaco ha ricordato i progetti di rigenerazione che riguardano altre aree dedicate alla sosta sempre in zona stazione e centro storico: «I parcheggi di Porta Cappuccina, la riqualificazione bel metropark all’uscita della stazione e le aree di via dell’Acquedotto che si trasformeranno grazie al bando delle Periferie». E conclude: «Vogliamo meno mezzi parcheggiati sulle strade e più nelle strutture e per farlo serve ridisegnare e riordinare la sosta delle auto in città. Siamo al lavoro per dare risposte a chi abita o vuole andare in centro storico o in zona mare, ai commercianti, ai pendolari: una politica vicina alle esigenze dei residenti, che soddisfa le richieste d’acquisto di nuovi spazi di sosta, e allo stesso tempo che rende più accessibili i servizi, anche di trasporto, e sostiene le attività presenti».