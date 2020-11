Pesaro, da inizio pandemia 2.062 persone multate e 41 commercianti

Solo nel weekend ci sono state 16 multe e un bar chiuso in provincia. Un nuovo comitato tecnico si riunirà in Prefettura per fare il punto sull'andamento dell'epidemia

PESARO – Controlli a tappeto, 16 multe nel weekend. Sono oltre 2100 i verbali da inizio pandemia nella provincia di Pesaro.

La Prefettura di Pesaro e Urbino informa che nelle giornate di sabato e domenica scorsa le Forze di polizia e le polizie locali impegnate nel dispositivo di sicurezza finalizzato a garantire l’osservanza delle misure di contenimento adottate dal Governo hanno effettuato 1.312 controlli di cui 822 sulle persone e 490 sulle attività o esercizi commerciali ed elevato complessivamente 16 verbali di contestazione.

Una contestazione, in particolare, con relativa disposizione di sospensione dell’attività, è stata effettuata nei confronti di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Durante l’attività di controllo due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi, sono state controllate 107.063 persone e 38.742 attività o esercizi commerciali. Sono state sanzionate in via amministrativa 2.062 persone, 4 denunciate all’A.G., 41 titolari di attività e chiusi 12 esercizi.

Giovedì prossimo (19 novembre) si terrà, come di consueto, la periodica riunione in videoconferenza del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione di tutti i Sindaci della provincia, delle Autorità sanitarie e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale per un punto di situazione sull’andamento dell’epidemia e sull’applicazione delle limitazioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020.

Si informa che alla Prefettura è operativo uno sportello informativo al fine di fornire ogni necessario supporto ai cittadini circa l’applicazione delle prescrizioni previste dalle disposizioni governative.