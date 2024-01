Pesaro, panchine e stadio allagato. Malandrino: «Risultati imbarazzanti dei lavori»

PESARO – Prato dello stadio Benelli allagato, panchine come piccoli laghi. Il consigliere comunale Daniele Malandrino sbotta.

«La mia proposta, presentata tramite una mozione, di approntare un progetto organico, per il Benelli, affidato a tecnici specializzati da realizzarsi a step successivi è stata bocciata dalla maggioranza, che ha preferito continuare a procedere a toppe. Oggi, a distanza di pochi mesi, vediamo i risultati imbarazzanti dei lavori sul nuovo prato. Nonostante l’investimento di novecentomila euro, il campo, nelle sue parti laterali, è ora allagato, mettendo in ridicolo le rassicurazioni del sindaco».

Il sindaco, durante l’inaugurazione, aveva elogiato il lavoro svolto sul campo sintetico ibrido. «Siamo molto contenti per questo lavoro fatto davvero in tempi brevi – aveva detto – un lavoro fatto molto bene, un campo sintetico ibrido di ultima generazione. Ci voleva, il campo non reggeva più nonostante la continua straordinaria manutenzione, abbiamo rifatto il drenaggio, abbiamo rifatto tutto l’impianto di irrigazione, le panchine nuove, un intervento di novecentomila euro».

Per Malandrino «la realtà attuale mostra tribune e parti laterali allagate. Fortunatamente la partita di campionato, si è svolta il giorno prima della pioggia, altrimenti non la si sarebbe potuta disputare. Questa situazione richiede una seria riflessione sulla gestione delle risorse pubbliche da parte di questa amministrazione e conferma la necessità di investire in progetti mirati e sostenibili. Non possiamo permetterci ulteriori errori che compromettono l’utilizzo di importanti strutture sportive come il Benelli».