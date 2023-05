Dal 2 giugno al 4 settembre si andrà solo a piedi o in bici. Aspes e Comune al lavoro per gli arredi tra palme e piante tropicali

PESARO – Viale Trieste, il luogo simbolo della stagione estiva pesarese si prepara alla pedonalizzazione. E lo fa con un tocco esotico, tra palme e piante tropicali.

Canne di bambù, fioriere, aiuole e arredi urbani. Tutto è pronto perchè dal 2 giugno si potrà attraversare a piedi e in bicicletta per tutta l’estate, fino al 4 settembre. Le due isole libere dai motori del lungomare di ponente sono confermate nei tratti fra viale Zara-via Ninchi e viale Marconi-viale Pola. Senza dimenticare le esigenze dei disabili in sedia a rotelle e delle mamme con i passeggini.

I lavori per gli arredi e le palme in viale Trieste

Quest’anno le palme saranno il leit motiv. Il presidente Aspes Luca Pieri sottolinea: «Abbiamo iniziato i lavori di arredo per la pedonalizzazione estiva. Ottima la collaborazione tra Centro Operativo Comunale e Aspes. Tutto pronto per il “ponte” del 2 giugno per accogliere al meglio l’inizio della stagione turistica. Abbiamo collocato 9 palme americane del tipo Washington in vaso che saranno tolte dopo l’estate, una novità assoluta per Pesaro. Poi ci sono 9 carpini piramidali di circa 3 metri e mezzo».



Non è tutto, ci sono una dozzina di alberi più bassi tra sterlizie, palmizie (darcene) e piante tropicali, arbusti erbacei con fioritura mista. Ci saranno elementi di arredo ad arricchire l’allestimento, per esempio le canne di bambù.