Pesaro, spuntano i paletti al porto. Le critiche dei cittadini: «Antiestetici»

PESARO – La passeggiata al porto ha un nuovo intruso: i paletti. Cosa che ha generato proteste e critiche tra i pesaresi. Per i cittadini sono esteticamente fuori posto e rovinano il bellissimo panorama. E anche il sindaco Matteo Ricci ne chiede la rimozione.

«Il molo di Levante di Pesaro è un posto magico e sicuro, non c’era alcun bisogno di posizionarvi quei paletti. Si tratta di una decisione presa senza nemmeno consultarsi con il Comune di Pesaro. In questi anni con la Capitaneria e l’Autorità Portuale abbiamo sempre parlato di un “Porto Bello”, quindi ho richiesto ufficialmente che vengano rimossi».

Sul caso interviene anche Andrea Biancani, consigliere regionale. «Il molo di Levante è tra i posti più amati dai pesaresi e dai turisti. Da quando è stato riqualificato non risultano incidenti particolari, cittadini distratti che sono scivolati in mare o persone attratte da una voglia irrefrenabile di farsi un tuffo lungo il molo. Eppure, probabilmente in nome della solita frase, “per motivi di sicurezza”, vengono fatte scelte che rovinano e dequalificano un’area così apprezzata da tutti. Inoltre vorrebbe dire che quella darsena, come tutte le altre presenti al porto, non sarebbero a norma da sempre. Ogni tanto qualcuno si alza e si inventa qualcosa di cui non si sente la necessità. A mio avviso vanno subito rimossi, contrastano con la bellezza di quel posto. Forse se c’è un problema al porto di Pesaro, di pericolosità e sicurezza da risolvere, sono le corse di auto e moto lungo la strada tra i due porti. I cartelli sono stati messi ma se ogni tanto ci fosse una pattuglia della capitaneria non sarebbe male. Al porto di Pesaro serve il dragaggio, non i paletti. Per evitare fraintendimenti l’area non è di competenza del Comune».