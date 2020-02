Pesaro, un altro caso di overdose da eroina: 60enne ricoverato

PESARO – Un altro caso di overdose. La piaga dell’eroina torna prepotentemente alla ribalta delle cronache.

I carabinieri sono intervenuti in strada Fontesecco a seguito dell’intervento dell’ambulanza per un’overdose. Un uomo di 60 anni, già noto, è collassato dopo una dose eccessiva di eroina. È stato rianimato grazie a una dose di Narcan. Si tratta di un farmaco, il naloxone, primo antagonista oppioide puro. Poi è stato ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pearo, dove è rimasto per la notte. I carabinieri sono intervenuti per le indagini del caso e per capire la provenienza dell’eroina, in particolare se fosse un abuso o una partita tagliata male.



Solo pochi giorni fa un altro caso di overdose: protagonista un 57 anni, già noto alle forze dell’ordine in via Barsanti.