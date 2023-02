Pesaro, Osservatorio sul decoro terreno di scontro politico. Pd: «Dal Centrodestra solo contraddizioni»

PESARO – Dopo le critiche del Centrodestra sul degrado e sullo sportello per il decoro voluto dall’assessore Frenquellucci, il gruppo di maggioranza interviene con Anna Maria Mattioli.

La capogruppo Pd sottolinea: «Gli sportelli al Cittadino sono sempre esistiti all’interno del Comune di Pesaro al fine di essere il tramite fra la cittadinanza e l’Amministrazione. L’Osservatorio del decoro nasce come proposta dei presidenti dei quartieri, per portare proposte e suggerimenti attivi per il miglioramento della nostra città a partire dal centro storico».

Tra le segnalazioni: la percezione di sicurezza, anomalie stradali, viabilità, ripristino della segnaletica, l’abbandono di rifiuti. «Sono stati proposti anche piccoli progetti per migliorare l’impatto ambientale e l’istallazione di un lampione in più o la realizzazione di un attraversamento pedonale o la realizzazione di aiuole pubbliche».

Poi la nota politica. «Incredibilmente sono piovute critiche proprio dai consiglieri di centrodestra dei quartieri stessi, spesso i primi a non scendere in campo per prendere parte a quelle azioni volte al bene comune con senso di partecipazione. E’ alquanto bizzarro sentir criticare per la mancata pulizia e decoro delle vie cittadine o delle aiuole, come ad esempio piazzale Primo Maggio, dove sono state messe in campo ripetute azioni di pulizia e manutenzione del verde con il ripristinato gruppo dei “Volentieri Volontari”. Così come al parco della biblioteca San Giovanni o in via Castelfidardo con la piantumazione di nuove piantine nelle fioriere esistenti».

Per Mattioli «la minoranza consiliare prima si è opposta, poi ha criticato e infine ha copiato l’dea per il loro programma elettorale ovvero “l’ascolto delle parti sociali mettendosi al servizio del cittadino”. Tante idee confuse e in contraddizione. Siamo e saremo al fianco di questa utile iniziativa, come per il bilancio partecipativo, e continueremo a sostenere l’operato di questa Giunta, del Sindaco Ricci certamente non un uomo solo al comando».