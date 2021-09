Pesaro, ospite di un’associazione per persone bisognose viene arrestata con la droga

PESARO – Era ospite di un’associazione che si prende cura di persone in stato di necessità, ma in camera aveva un piccolo bazar di droghe.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì (1 settembre) quando la Polizia è dovuta intervenire in seguito alla chiamata per un un violento litigio tra due donne coabitanti nello stesso appartamento in zona porto.

Quando sono arrivati i poliziotti una delle due ha detto che l’altra teneva la droga. Gli agenti hanno controllato la sua stanza. E in effetti sono emerse 18 dosi di hashish per circa 12 grammi, 9 involucri di marijuana per circa 29 grammi, 9,3 grammi di semi di cannabis. Insomma un piccolo bazar con lo stupefacente già pronto in dosi, diviso e destinato al commercio al dettaglio. Inoltre la donna aveva con sé 400 euro che gli investigatori ritengono siano provento di spaccio.



Tutto il materiale è stato sequestrato alla donna italiana, 54 anni, che è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio.

La donna ha patteggiato a sei mesi di reclusione con pena sospesa. Le indagini sono tutt’altro che chiuse perché i poliziotti vogliono andare a fondo e capire quali fossero i canali di approvvigionamento dello stupefacente e quale posizione avesse la donna nell’ambito dello spaccio cittadino visto che aveva più sostanze, tutte già pronte in dosi.