Pesaro, orologi griffati contraffatti: denunciato 42enne pizzaiolo

PESARO – Orologi tarocchi e contanti. L’attività segreta del pizzaiolo è stata scoperta. I Carabinieri di Riccione, hanno denunciato a piede libero, per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, un napoletano 42enne, domiciliato a Pesaro.

L’uomo, coniugato, di professione pizzaiolo, è stato fermato in viale Milano a Riccione. I militari, attirati dall’atteggiamento sospetto, hanno proceduto al controllo e alla perquisizione personale del 42enne.



Il pizzaiolo è stato trovato in possesso di alcuni orologi griffati contraffatti: in particolare aveva con sè un orologio marca Rolex assemblato con cassa autentica e meccanismo falso; 1 orologio marca Patek Philippe modello “Geneve” contraffatto; 1 apricasse professionale in acciaio; 1 pallina apri fondello; vari strumenti di precisione da orologiaio e soldi in contanti per 5.000 euro.



Il materiale e il denaro sono stati sequestrati. Il 42enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.