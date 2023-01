Pesaro, opere compensative dell’A14: via ai lavori e chiusura della strada di Case Bruciate

PESARO – Opere compensative dell’A14, via ai lavori e alle chiusure di alcune strade.

A partire dalle 9 di lunedì 30 gennaio, per circa 20 giorni, strada delle Case Bruciate, sarà chiusa al traffico per lo svolgimento dei lavori per conto di Marche Multiservizi.

La modifica alla viabilità della via del Quartiere 8, è stata prevista per garantire le operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere compensative di Società Autostrade al casello dell’A14.

I percorsi alternativi per raggiungere l’abitato di Case Bruciate sono: strada degli Sminatori e via della Selva Grossa (lato Urbino) e strada della Campanara e strada di Raschieto (lato mare).

L’opera prioritaria di quell’area della città è la bretella Gamba, o di adduzione Ovest: ovvero il collegamento Gamba-Pica con passaggio sul Foglia. Inoltre a carico di Società Autostrade è prevista anche la rotatoria all’incrocio di Selva Grossa e il raddoppio dell’Urbinate tra l’innesco della bretella Gamba-Pica e la rotatoria davanti al casello di Campanara.

Il 2023 sarà l’anno della fine degli Interquartieri di Muraglia e inizieranno le altre opere come la tanto attesa Bretella Gamba sulla Montelabbatese. Il casello di Pesaro Sud nel 2024.