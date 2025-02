Pesaro, opere accessorie Autostrada: i lavori non partono. Biancani scrive al ministro Salvini

PESARO – Opere accessorie dell’Autostrada, il sindaco di Pesaro scrive al Ministro Salvini. Società Autostrade è pronta coi lavori per partire ma, ad oggi, manca ancora l’approvazione del Ministero dei Trasporti sui progetti esecutivi necessari per dare avvio agli ulteriori lavori previsti sulla Circonvallazione di Santa Veneranda, il potenziamento dell’Urbinate, la Bretella Gamba, il raddoppio dell’Interquartieri e il casello di Santa Veneranda.

Il sindaco Andrea Biancani, per accelerare le procedure, ha scritto al Ministro dei Trasposti Matteo Salvini sottolineando l’urgenza relativa all’inizio dei lavori, in quanto si tratta «di opere fondamentali per la città che quotidianamente ci vengono richieste e che rientrano nella Convenzione stipulata nel 2013 tra il Comune di Pesaro, la provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche e Autostrade che ha portato alla realizzazione della Bretella di Muraglia, inaugurata lo scorso aprile. Proprio in quell’occasione ci avevano garantito l’avvio dei lavori entro il 2024 – quindi la sottoscrizione ai progetti esecutivi – ma, ad oggi, stiamo ancora attendendo la fatidica “firma”».

Gli interventi sulle cinque opere principali che mancano all’appello saranno utili anche a riversare sul sistema autostradale una quota della domanda di traffico che attualmente impegna la Statale 16 Adriatica, nel tratto compreso tra Pesaro e Fano. «Siamo in ritardo sui tempi rispetto agli impegni presi – aggiunge Biancani -, mi sarei aspettato l’avvio dei lavori entro il 2024 – come anche annunciato in precedenza – ma, ad oggi, il Ministero, non ha ancora liberato le risorse necessarie per l’avvio dei lavori, costringendo Società Autostrade e le imprese coinvolte ad attendere, generando diversi problemi organizzativi anche in città. Le opere autostradali di cui parliamo avevano ricevuto un investimento di circa 170milioni (aggiornando così lo schema nel 2024, rispetto a quello del 2013 che prevedeva 74milioni)e sono importanti per la viabilità cittadina, per rendere più agevole l’accesso all’autostrada e per migliorare il collegamento con il futuro ospedale di Muraglia. Ero consapevole – sottolinea Biancani – ci sarebbero stati ritardi per l’avvio del cantiere legato al nuovo casello di Santa Veneranda ma, quelli attuali, legati alla realizzazione delle strade di collegamento, sono incomprensibili e non più sostenibili».

Poi l’appello ai parlamentari eletti su tutto il territorio marchigiano: «Mi rivolgo a voi affinché possiate adoperarvi per garantire, quanto prima, le autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori. Abbiamo bisogno che questi inizino; in quanto daranno evidenti benefici per la circolazione, per le condizioni ambientali e di sicurezza della rete nonché per realizzare nuove connessioni, a carattere locale, della rete viaria».