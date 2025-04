Pesaro, operazione bici abbandonate: rimossi 21 rottami in centro storico

PESARO – Operazione rottami di bicicletta, 21 mezzi abbandonati trovati e rottamati.

Alle 10 di questa mattina 14 aprile è scattata ufficialmente l’operazione bicicletta, che ha previsto la “bonifica delle bici abbandonate“. A dare il via, cesoie alla mano, è stato il sindaco Andrea Biancani che ha “inaugurato” l’iniziativa di decoro pubblico e sicurezza voluta da Comune di Pesaro, con il supporto di Marche Multiservizi, Centro Operativo e Polizia Locale, tagliando il lucchetto del primo mezzo visibilmente inutilizzabile.

«In poco più di mezz’ora, tra piazzale Miccichè, piazzale Matteotti e nelle strade limitrofe di via San Francesco, sono stati rimossi 21 rottami: biciclette con pezzi mancanti, in stato di degrado e lasciate incustodite per lunghi periodi, ma anche lucchetti vecchi abbandonati nelle rastrelliere», ha spiegato. L’iniziativa, che prevede la rimozione e lo smaltimento delle biciclette in stato di degrado in città, «è stata pensata con lo scopo di migliorare il decoro urbano, garantire una maggiore sicurezza nelle aree pubbliche e favorire una più efficiente gestione degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile. La strada non è un deposito dei cittadini».

L’operazione “bonifica delle bici abbandonate”, è «un gioco di squadra per dare risposte ad un problema sia estetico, che funzionale, che di sicurezza – ha aggiunto l’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci -, che ha coinvolto gli assessorati al Decoro di Francesca Frenquellucci e alle Manutenzioni di Mila Della Dora, con l’impegno degli operatori di Marche Multiservizi e Centro Operativo, che su segnalazione della Polizia Locale rimuoveranno i mezzi visibilmente inutilizzabili. Con questa operazione intendiamo liberare le aree pubbliche dai mezzi inutilizzabili, restituendo ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro, per una gestione più efficiente degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile».

L’operazione, iniziata oggi dal centro storico e stazione, proseguirà per i mesi a venire anche negli altri Quartieri. «Oltre alle biciclette dismesse – riprende il sindaco – saranno rimossi anche i lucchetti abbandonati nelle rastrelliere e nelle recinzioni, presenti soprattutto nella zona della stazione, di cittadini o pendolari che le lasciano incustodite per mesi». Poi ricorda: «Le biciclette verranno smaltite e portate al centro di riciclaggio in via Toscana. I materiali che le compongono verranno recuperati, per garantirne il riuso».

All’avvio dell’operazione erano presenti anche l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, la presidente della Commissione Decoro Urbano Evelina Anniballi e i rappresentanti di Marche Multiservizi.

E continua: «Qualche settimana fa abbiamo lanciato l’appello ai pesaresi di rimuovere le biciclette non funzionali presenti nelle rastrelliere della città, altrimenti sarebbero state rimosse e portate in discarica. Oggi vediamo con piacere che questo appello è stato in parte recepito, perchè i mezzi degradati sono diminuiti. Merito anche del lavoro che la Polizia Locale sta già svolgendo da diversi mesi, quello cioè di raccogliere le segnalazioni, verificarle e risolverle».

E infine, «Continuiamo a chiedere la collaborazione dei pesaresi, che, come già facevano in questi anni, potranno continuare a inviarci le loro segnalazioni sulla presenza di bici abbandonate in città, chiamando 0721387800 o inviando una mail a pl.quartieri@comune.pesaro.pu.it».