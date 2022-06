Pesaro omaggia Valentino Rossi, in piazza D’Annunzio un casco di 4 metri per il campione

PESARO – Pesaro omaggia Valentino Rossi realizzando un’opera unica: il casco più grande del mondo, dedicato al campione di motociclismo. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, durante la presentazione dei nuovi allestimenti di piazza d’Annunzio: un circuito di mini-moto, all’interno del quale verrà posizionata l’installazione alta oltre 4 metri, che verrà inaugurata insieme al 9 volte campione del mondo lunedì 25 luglio. «Doveroso per la Terra di Piloti e Motori omaggiare una leggenda come Valentino. Posizionare nel lungomare un’opera dedicata a lui è sicuramente un forte richiamo turistico, che abbellisce il lato sud di viale Trieste». Quello presentato questa mattina è un arredo temporaneo che, in attesa della realizzazione della piazza prevista per il prossimo anno, verrà arricchito da un food truck «in settimana uscirà l’avviso per la concessione di una stagione, chi vincerà avrà anche il compito di aiutarci a tenere pulita quest’area».

Il progetto “UN CASCO DA LEGGENDA” è stato ideato e pensato dal coordinatore eventi del Comune di Pesaro Massimiliano Santini e realizzato da Riccardo Sivelli di EXTRALAB: «Parliamo di un casco di dimensioni mai viste – spiega Santini -. I materiali di cui sarà composto variano dal polistirolo espanso, al legno, al ferro, a resine, l’opera avrà una altezza di 4 metri ed una larghezza di circa 6 metri. Una particolarità, che renderà il progetto più caratteristico e unico, è la possibilità di stampare la visiera del casco gigante in oleografico/3D. Così facendo le persone che si ritroveranno davanti al “monumento”, avranno la netta percezione di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Un grande colpo d’effetto».

Un progetto che ha visto il sostegno dell’azienda pesarese Tomasucci, «Rigenerare una piazza vuol dire arredarla, innovarla, renderla nuova – spiegano Mauro e Mirko Tomasucci dell’azienda leader nel settore della vendita on-line di arredamento -. Quando ci ha chiamato l’Amministrazione ci siamo subito resi disponibile ad abbracciare il progetto. Grande soddisfazione per noi contribuire a rendere sempre più bella e accogliente Pesaro. Un’operazione che stiamo portando avanti da tempo, con la sponsorizzazione della Vis Pesaro delle aiuole della città».