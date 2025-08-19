Pesaro, oltre cento rottami di biciclette rimossi dalla città

PESARO – Operazione annunciata qualche settimana fa, ecco i primi risultati. Via le bici abbandonate dalle vie della città.

A raccontarlo è il sindaco Andrea Biancani: «Sono stati rimossi circa 100 rottami in giro per la città in meno di 4 mesi per cercare di rendere Pesaro più bella, ordinata e decorosa! Grazie al team che dal 15 aprile si è attivato a supporto del Comune per questa iniziativa di decoro pubblico».

Marche Multiservizi, Centro Operativo e Polizia Locale sono operativi. È possibile contattare allo 0721387800 o inviando una mail a pl.quartieri@comune.pesaro.pu.it per segnalare mezzi visibilmente inutilizzabili come bici con pezzi mancanti, in stato di degrado e lasciate incustodite per lunghi periodi, ma anche lucchetti vecchi abbandonati nelle rastrelliere).

«Ricordo che le biciclette recuperare verranno smaltite e portate al centro di riciclaggio in via Toscana. Sarà garantito anche il riuso dei materiali che le compongono».