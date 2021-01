Pesaro, oltre 7mila candidati per 52 posti da infermiere

PESARO – Oltre 7.000 candidati per il concorso per 52 posti da infermiere indetto dalla Regione per l’azienda Ospedaliera Marche Nord.

Sull’albo pretorio l‘azienda Ospedaliera fa sapere che «per lo svolgimento del concorso, a garanzia della tempestività della procedure ma anche e soprattutto della sicurezza e della salute dei candidati, degli operatori, della Commissione e, in generale, della salute pubblica, ha ritenuto di porre in essere tutte le attività organizzativo-preventive utili all’attuazione di misure volte a garantire adeguate condizioni igieniche, limitazione di contatti interpersonali ravvicinati e sovraffollamenti. Per tale ragione ha inteso non effettuare la preselezione, limitando al massimo il numero di potenziali assembramenti e riducendo gli spostamenti nel territorio nazionale.

A tal fine i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione telematica nei termini indicati dal bando sono direttamente ammessi con riserva a sostenere la prova pratica».

La prova pratica si svolgerà alla Vitrifrigo Arena, in via Gagarin martedì 2 febbraio 2021 e mercoledì 3 febbraio 2021.

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica nella sede, nella giornata di sessione, nell’ora stabilita nonché nel varco indicato, di ciascun gruppo. Questo per evitare sovraffollamenti e contatti.

Sono venti i varchi individuati e due sessioni per giornata. Dei 7.228 candidati si stima che parteciperanno circa 3000.