Pesaro, oltre 400 firme per dire basta ai tagli indiscriminati al parco Miralfiore

PESARO – Firme per evitare gli sfalci e i tagli indiscriminati al Parco Miralfiore. L’associazione La voce del Miralfiore ha organizzato il Sit-in programmato per porre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale le istanze di tanti cittadini pesaresi a favore del verde e del Parco Miralfiore in particolare.

In due giorni sono state raccolte circa 430 firme per promuovere la relativa petizione.

«Confidiamo di raggiungere almeno 1.000 firme nel volgere di pochi giorni, in quanto in attesa di quelle delle persone impossibilitate e dalle varie organizzazioni pesaresi e non che le stanno raccogliendo presso le proprie sedi. Un successo inaspettato generato attraverso un tam tam ancora attivo che dimostra la sensibilità che i nostri concittadini hanno per l’ambiente ed in particolare l’amore per il Parco Miralfiore».

Le firme per difendere il parco da una gestione del verde che nell’intento di allontanare gli spacciatori sta arrecando danni irreversibili al Parco e sperperando ingenti risorse pubbliche. Il riferimento è ai tagli della vegetazione per rendere più visibili certe zone, cosa che ha generato non poche polemiche.

Per l’associazione «questo è solo l’avvio di un’attività che la rete delle associazioni intende alimentare e promuovere fino al raggiungimento di un risultato soddisfacente e strutturale. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone presenti e quelle che, pur impossibilitati a presenziare, ci hanno offerto la loro incondizionata condivisione e supporto».