Pesaro, oltre 30 interventi dei Vigili del fuoco a causa del forte vento

PESARO – Il forte vento annunciato dall’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale ha fatto sentire i suoi effetti sul pesarese. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 30 gli interventi resisi necessari da parte di Vigili del fuoco. Ad essere maggiormente colpite dai disagi sono state le zone interne o collinari dove le raffiche hanno causato danni più ingenti.

La maggior parte delle chiamate arrivate ai distaccamenti dei pompieri riguardavano il crollo di piante o rami divelti dal vento e finiti sulle sedi stradali. Anche nel centro di Pesaro numerose sono state le chiamate alla polizia locale, per segnalare rami in bilico che avrebbero potuto schiantarsi contro veicoli o persone.

Un weekend particolarmente impegnativo poi per i Vigili del fuoco di Fano che sono stati impegnati su più fronti: non solo le raffiche di vento da oltre 70 km/h ma anche importanti incendi come quello sviluppatosi a Rosciano dove gli uomini del distaccamento locale, supportati da quello di Pesaro, hanno impiegato svariate ore per avere la meglio del rogo. A loro è andato anche il plauso del Sindaco di Fano Massimo Seri intervenuto personalmente sul posto: «Ringraziamo i Vigili del fuoco e la polizia locale per essere intervenuti tempestivamente e per aver domato le fiamme. Nel giro di poche ore l’allarme è rientrato».