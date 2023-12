Pesaro, oltre 2500 candidati per 47 posti da infermiere

PESARO – Oltre 2500 candidati per 47 posti. Il maxi concorso alla Vitrifrigo Arena. L’obiettivo di gente venuta da tutta Italia era poter entrare nella graduatoria da 47 posti da infermiere a tempo indeterminato nelle cinque Aziende sanitarie della regione, oltre che nella Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e all’Inrca.



Ci hanno provato ben 2578 candidati. Qualcuno ha anche rinunciato perché al bando si erano iscritte oltre 3000 persone. Sono 12 su 47 gli aspiranti infermieri che dovranno essere assegnati all’Ast di Pesaro Urbino. C’è chi è arrivato anche dalla Puglia per sostenere la prova.

I candidati si sono cimentati nella prova scritta e pratica, dopodiché seguirà l’orale. La graduatoria finale avrà una validità di due anni, e da questa si attingerà per ulteriori assunzioni, ma tenendo conto dei pensionamenti e di altri fattori, è ipotizzabile che verrà terminata prima della sua naturale scadenza. Il concorso era stato accompagnato da polemiche, per il fatto che circa 180 neolaureati in Scienze infermieristiche degli atenei marchigiani erano rimasti esclusi dalle selezioni perché il concorso si era chiuso un mese prima della conclusione del loro percorso di studi.