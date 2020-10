Pesaro, oltre 24 mila persone in quarantena dall’inizio della pandemia

PESARO – Persone in quarantena, superate le 24 mila in provincia di Pesaro dall’inizio della pandemia. A renderlo noto è Elisabetta Esposto, direttore del distretto sanitario di Pesaro

Il totale parla di 24.390 persone poste in isolamento in provincia. Quindi un aumento di più di 1000 ogni 15 giorni. Attualmente sono posti in isolamento a casa 893 cittadini. Di questi positivi sono 182, di cui sintomatici sono 69 (38% dei positivi).



Un lavoro enorme anche per tracciare le persone perché in quarantena ci sono anche i contatti stretti delle persone con il covid e dunque non sono tutti positivi fortunatamente. Tutte persone che sono state chiamate una ad una.