Pesaro, ogni 24 del mese appuntamento per programmare gli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024

PESARO – Il format “24 x 2024” per “formare” i cittadini-ambasciatori di Pesaro2024.

Pesaro Capitale della Cultura 2024, è riuscito a trascinare circa 300 tra stake holder, enti locali e nazionali, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura agli Stati generali del Turismo di Pesaro che si sono svolti nel workspaces Della Chiara.

Gli Stati Generali del Turismo di Pesaro, sono «Un appuntamento che quest’anno assume un valore strategico che svolgiamo in un luogo dell’incontro e di condivisione di professionalità» ha detto Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza che ha sottolineato: «La visione turistica individuata nel racconto di Pesaro 2024 mette al centro la “Natura della Cultura”; è un racconto che pone al centro l’identità creativa, sostenibile, sportiva di Pesaro; che guarda alla rigenerazione urbana e sociale come meccanismo di crescita e sviluppo economico».

A dare il via alla programmazione sarà una novità assoluta, che cadrà nei giorni del “Buon (Non) compleanno Rossini”, lo “Scenari” festival del quotidiano Domani «che porterà i temi nazionali, in particolare quelli di stretta attualità legati alla geopolitica, a Pesaro». Altra novità assoluta sarà la più grande mostra di memorabilia legata al basket e mai realizzata fuori dagli USA. L’appuntamento promosso insieme a SuperBasket si svolgerà, in primavera, al Centro Arti Visive – Pescheria, come annunciato nel video messaggio concluso dal “mamma butta la pasta” dal coach Dan Peterson che ha presentato la mostra «che si svolgerà in un periodo in cui accoglieremo tanti tornei giovanili a testimonianza del grande valore che il turismo sportivo ha per Pesaro».

Confermati la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, a giugno, e il CaterRaduno tra giugno e luglio. Appuntamenti che anticiperanno l’altra novità 2023, «L’evento dedicato a “Lucio Dalla. Anche se il tempo passa”, mostra che sta facendo numeri impressionanti, che oggi è al Museo dell’Ara Pacis e che viaggerà verso Napoli per approdare a Pesaro, città di una provincia che conserva tante storie e legami con artisti che hanno collaborato col grande cantautore». Seguirà, a luglio, «l’edizione “Amati mostri” di Popsophia, occasione per restare sull’attualità e sulla comunicazione». Altra conferma importante, «altra sfida vinta, è l’UlisseFest (a metà luglio); il Festival della Lonely Planet che abbiamo portato da Rimini a Pesaro, invertendo una tendenza e raccogliendo un enorme successo di pubblico» ha aggiunto Vimini prima di ricordare la manifestazione più famosa all’estero, confermata ad agosto: «Il Rossini Opera Festival che anche in questi giorni è elemento di promozione della nostra città e di Rossini nel mondo; e proprio sul nostro compositore è impostata gran parte della promozione di Pesaro2024 all’estero». Tra i punti fissati, anche il divertimento “formativo” de “La 1/2 Notte Bianca dei Bambini”, manifestazione dedicata alle famiglie che confermeremo in una data lontana dal calendario scolastico, per essere sempre più appetibile a livello nazionale».

Nell’anticipare ai presenti i lavori della Capitale “diffusa” della cultura 2024, Vimini ha presentato la formula “24 x il 2024”: «Nel giorno 24 di ogni mese del 2023, organizzeremo un momento in un luogo diverso della provincia per fare il punto dell’avanzamento delle strategie dedicate. Ci ritroveremo ogni 24 del mese in un luogo specifico di Pesaro e Urbino. Lo faremo a partire da un posto simbolico, l’Unione montana del Catria e Nerone colpita dall’alluvione del 15 settembre. Da Fonte Avellana si snoderà il percorso con cui incontreremo le imprese, le scuole, gli operatori, gli amministratori, le associazioni. E che ci permetterà di definire il programma del 2024 che andrà a toccare i 50 comuni della provincia».