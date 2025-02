PESARO – Nuovo lungomare, il sindaco Andrea Biancani chiarisce alcuni punti di Viale Trieste.

«Si vada avanti, insieme e con fiducia per far crescere la città». Il Concorso di idee sarà pubblicato i primi giorni di marzo nella versione definitiva. «Vogliamo una pedonalizzazione regolamentata, con una corsia carrabile i cui accessi, una volta definiti dal progetto, saranno disciplinati dall’Amministrazione comunale in base alle stagioni e alle necessità. È una sfida difficile, di cui si parla da oltre 20 anni, che dovrà interpretare il nuovo modo di vivere gli spazi pubblici» dice il primo cittadino nel sottolineare che «Pensare che tutto debba rimanere immutato è un preconcetto che sicuramente rassicura ma che non fa crescere una città che vuole rafforzare la sua presenza, di qualità, in primis per i propri cittadini poi per tutti gli attori del settore turistico. È un obiettivo che abbiamo condiviso, prima durante e appena concluso l’anno da Capitale italiana della cultura, e per il quale è necessario lavorare su tutti i fronti, uniti».

Biancani ricorda che, tra i compiti del sindaco e dell’Amministrazione «c’è quello di pensare allo sviluppo economico della città per il quale vanno messe in campo azioni determinate, a volte “coraggiose”, a volte meno facilmente “digeribili”. Successe anche quando venne presentata la ciclabile Pesaro-Fano; all’epoca erano in tanti a sparare a zero contro il progetto, timorosi di un futuro che forse non riuscivano a cogliere. Se qualcuno lo facesse ora sarebbe considerato – come minimo – anacronistico. Ricordo che se l’Amministrazione dovesse ascoltare e mettere in pratica le idee di tutti, senza seguire la propria visione di città, piazza del Popolo sarebbe ancora un parcheggio per le auto e in piazzale Lazzarini, davanti al Teatro Rossini, avremmo ancora una strada aperta a tutti».

«La città è cambiata rispetto all’architettura del Viale che risale a oltre 30 anni fa – aggiunge Biancani -; sono cambiate anche le abitudini dei pesaresi e dei turisti, così come il modo di vivere gli spazi pubblici. Dobbiamo ripensarli per stare al passo delle nuove esigenze, cosa che stanno facendo, o che hanno già fatto, tutti i Comuni che investono sul turismo con il supporto delle associazioni di categoria. Mi aspetto un contributo costruttivo – in termini di proposte ma anche di finanziamenti – per sostenere un progetto come questo che l’Amministrazione ha pensato per dar forza sia al settore ricettivo, sia alle attività economiche presenti una delle zone più frequentate, belle e vissute della città».

Il sindaco conclude esortando ad «aver fiducia nei progettisti che parteciperanno al bando, che ci auguriamo siano tanti e con idee innovative, e a condividere i prossimi passi di un percorso doveroso, che arriva quasi in ritardo rispetto le esigenze della città. Quindi avanti, insieme e remando nella stessa direzione».