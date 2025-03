Pesaro, nuove condutture idriche e gas in zona mare per 2 milioni di euro

PESARO – Al via i lavori per la realizzazione di una nuova rete idrica e del gas, di circa 2,4 km, in parte della zona Porto-Mare di Pesaro.

Gli interventi, che inizieranno a fine marzo, sono stati presentati dai tecnici di Marche Multiservizi, durante un’assemblea pubblica aperta ai cittadini al Circolo socio-culturale Adriatico in viale Trieste, organizzata dal Comune grazie al supporto del Quartiere 11. Le nuove condotte, 1,2 km idriche e 1,2 km gas, verranno realizzate in viale Trento nel tratto compreso tra viale Fiume e viale Napoli e nell’area piazzale Marinai d’Italia e via della Sanità. Le strade interessate dai lavori di Marche Multiservizi saranno poi riasfaltate entro sei mesi. Contestualmente verranno realizzati anche oltre 210 nuovi allacci. L’intervento, che rientra tra quelli finanziati con i fondi del PNRR, consentirà di rendere più resistenti le reti idriche e del gas metano riducendo le frequenti rotture che interessano la zona, con benefici per i cittadini, le attività, per l’ambiente ed economici e minori disagi legati ai cantieri per le riparazioni. L’investimento si aggira intorno ai 2 mln di euro.

Marche Multiservizi ha partecipato al bando PNRR per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua ed è risultata assegnataria di un finanziamento storico da 20 mln di euro che ha generato un investimento complessivo di 27 mln di euro nel territorio servito. Le stringenti tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (i lavori devono essere completati entro il 31 marzo 2026) impongono a MMS di avviare velocemente il cantiere.Per rispettare le scadenze europee e ridurre l’impatto dei lavori per attività e cittadini si è deciso di procedere in più fasi con piccoli lotti. I lavori inizieranno a fine marzo, proseguiranno nei mesi di aprile, maggio e giugno.

«L’obiettivo – hanno ricordato il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora – è quello di ridurre le rotture e garantire a cittadini e imprese un servizio più efficiente».

«In questi mesi – continuano sindaco e assessora – potrebbero verificarsi alcuni disagi per i residenti, che ringraziamo in anticipo per la loro comprensione, consapevoli che si tratta di un intervento di ammodernamento importante per la città e per il Quartiere 11- Porto Mare. Abbiamo chiesto di interrompere i lavori in estate, a luglio, agosto. Riprenderanno a metà settembre, dopo la Fiera di San Nicola».Nelle prossime settimane verranno comunicate le modifiche alla viabilità. «Il cantiere procederà progressivamente a piccoli step così da impattare meno possibile su residenti e attività – spiega a.d. di Mms Mauro Tiviroli – MMS, che gestisce circa 5.000 km di rete nel territorio servito, grazie alla capacità progettuale messa in campo ha ottenuto un finanziamento storico per un progetto che si articola in sei lotti: digitalizzazione, modellazione e distrettualizzazione delle reti, realizzazione di nuove reti, ricerca perdite con raggi cosmici e installazione di 14.000 contatori smart per le partite Iva per la misura dei volumi».