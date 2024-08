Pesaro, nuove assunzioni in sanità e provvedimenti per le liste d’attesa

PESARO – Assunzioni in sanità, altri contratti in arrivo.



Dopo i trenta arrivati assunti a giugno, l’Ast di Pesaro Urbino in arrivo altri cinque dirigenti medici per coprire le carenze nei diversi reparti e altri professionisti sanitari.

«Andiamo avanti con il reclutamento del personale di medici e infermieri – spiega il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli – come promesso dai primi incontri avuti con i direttori delle diverse unità operative. Altre cinque unità di personale verranno presi dalle graduatorie dei vari concorsi banditi dall’Ast per coprire le carenze di organico dei vari reparti. Avanti anche con l’assunzione degli infermieri: a luglio sono arrivate due unità ma entro ottobre sarà garantito il turn over con l’assunzione di undici infermieri a tempo indeterminato. Un lavoro importante che contribuirà a colmare il deficit di personale e che darà respiro agli operatori sanitari dando risposte sempre più di qualità ai cittadini. Un’accelerazione importante per le assunzioni che contribuirà dunque anche all’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e quelle relative ai ricoveri».



In particolare in già in servizio due nuovi medici per la struttura della Diagnostica per Immagini di Pesaro/Fano, un dirigente Medico per la Medicina Interna del reparto di Pesaro e Fano, un ginecologo per la struttura di Ostetricia e Ginecologia di Pesaro e Fano, un senologo. Ancora uno psicologo psicoterapeuta per il consolidamento della rete regionale per i disturbi del comportamento alimentare. Inoltre effettuata una proroga per un medico della medicina fisica e riabilitativa per il distretto di Urbino, un fisioterapista, un logopedista per l’ospedale di Pergola. Partite inoltre le assunzioni per due autisti delle ambulanze e dodici autisti-magazzinieri.

Inoltre per l’abbattimento delle liste di attesa e ad integrazione dell’attività ospedaliera sono state implementate le ore nel settore della specialistica ambulatoriale per le attività della dermatologia (per il distretto di Pesaro, Montecchio, Urbino Fossombrone), della neurologia del territorio per le strutture di Fano, Mondavio, Fossombrone e Pergola e per la disciplina dell’oculistica per Mondolfo. Infine sono state autorizzate le prestazioni aggiuntive per diverse specializzazioni per l’aumento dell’attività ambulatoriale e di degenza finalizzato all’aumento dell’offerta per l’abbattimento delle liste di attesa.

«Continuiamo a potenziare con nuove assunzioni di medici e infermieri le strutture sanitarie per garantire risposte sempre più efficienti e tempestive ai cittadini – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – Stiamo lavorando per cercare di contrastare la carenza di personale e per ridurre i tempi di attesa per visite ed esami».