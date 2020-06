Pesaro, una nuova corona al monumento della resistenza dopo lo sfregio

PESARO – Vilipeso e sfregiato. Dopo l’atto vandalico dello scorso 2 giugno, domenica 7 alle ore 10, sarà deposta una nuova corona in memoria dei caduti al monumento della Resistenza.

L’iniziativa è stata voluta dai presidenti di quartiere: «Nel giorno della Festa della Repubblica, purtroppo, qualcuno ha offeso la memoria di tutti distruggendo la corona posta al Monumento della Resistenza in occasione del 25 Aprile scorso. Come Presidenti dei Quartieri della città – spiega Luca Storoni – , che ogni giorno vivono tra i pesaresi e prestano volontariamente parte del loro tempo alla propria realtà locale, ci ha ferito vedere che in un momento difficile e doloroso come quello che stiamo affrontando a causa del Covid-19, ci sia chi all’unità e alla voglia di ricostruire insieme, contrappone la stupidità e l’ignoranza distruggendo e umiliando i simboli di una comunità, di una città, di una nazione, il ricordo e lo spirito di generazioni che hanno sofferto e sono morte per costruire quello che oggi siamo, una libera Repubblica Democratica».

Il monumento alla resistenza vilipeso

Alla deposizione sarà presente il sindaco Matteo Ricci insieme alle autorità, alle associazioni che prendono parte alla cerimonia del 25 aprile e ai presidenti di Quartiere.

Per precauzione e per evitare assembramenti, i cittadini sono invitati a seguire l’evento sulle pagine Facebook dei quartieri.