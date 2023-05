Pesaro, la nuova centrale operativa del 118 a emissioni zero. Baiocchi: «Ecco i fondi Gse per una sede adeguata»

PESARO – Nuova centrale operativa del 118, ecco i fondi per il risparmio energetico. Il consigliere regionale Fdi Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione Permanente, fa sapere: «Concesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il finanziamento, per un importo di oltre 200mila euro a fondo perduto, per l’efficientemente energetico della nuova Centrale operativa del 118 di Pesaro. L’ennesimo fatto concreto realizzato da questa maggioranza di centrodestra per garantire, finalmente, una sede adeguata agli operatori del 118 di Pesaro Urbino dopo decenni di vuote promesse».



Baiocchi precisa: «Sullo stabile individuato nella zona di Villa Fastiggi, grazie a questi fondi, si potrà intervenire trasformando l’immobile in un edificio in classe IV, ovvero adeguato per una sede strategica. Che farà sì che diventi, inoltre, il primo edificio di proprietà regionale con livello prestazionale energetico NZEB, acronimo inglese che significa edificio a energia quasi zero. Un fiore all’occhiello, dunque, anche dal punto di vista dell’impatto energetico, oltre a divenire una sede adeguata e funzionale rispetto alle legittime richieste degli operatori e al loro lavoro. Un progetto definitivo che ha un budget complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, è bene ribadirlo, che avrà anche la massima attenzione alla sostenibilità. Si tratta di una notizia molto importante, quella dell’ufficialità del finanziamento a fondo perduto, che ci permetterà, ora, di pianificare il crono-programma con step successivi cadenzati e certi che, certamente, porteranno a una celere consegna dei lavori».