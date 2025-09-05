Pesaro, ecco le novità della Fiera di San Nicola

PESARO – Oltre 500 ambulanti da tutta Italia. Un’occasione unica per passeggiare tra bancarelle ricche di proposte prodotti alimentari tipici, artigianato tradizionale e creativo, articoli per la casa e per il tempo libero, abbigliamento, curiosità e novità legate all’innovazione.

Organizzata da Pesaro Parcheggi, vengono confermate anche la via delle Opere dell’Ingegno (Via Alighieri) con tante bancarelle di artigianato e la via dei Sapori (via Sanzio), che propone prodotti a km0 e un punto ristoro per celiaci.

Una novità tutta da assaporare: dall’esperienza di “Capitale del Gusto”, l’iniziativa che nell’edizione 2024 ha celebrato le eccellenze della nostra provincia, nasce “Repubblica del Gusto”, un percorso enogastronomico triennale a tappe che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra le tradizioni culinarie italiane: questo primo appuntamento è dedicato al Sud Italia, in un’atmosfera vivace e accogliente pensata per l’occasione.

L’area di viale Repubblica (tra i viali Cesare Battisti e Vittoria) sarà curata anche nell’allestimento grazie alla sinergia con Valleverde Ortoflora, di Pettinari Alberto, che realizzerà un allestimento floreale a tema trasformando lo spazio in un’accogliente cornice colorata e suggestiva.

Un’altra novità è sancita dalla collaborazione con Fosforo: la Festa della Scienza, una sinergia nata allo scopo di portare la divulgazione scientifica fuori dai confini dell’aula e dentro la vita quotidiana, in maniera accessibile, stimolante e adatta a tutte le età.

Protagonisti dello spettacolo “Scienzazionale – la scienza che sorprende” sono un dimostratore scientifico, un pubblico curioso e una selezione di oggetti inusuali. Gli ingredienti perfetti per dimostrare come la scienza possa sorprendere in ogni momento, anche nei contesti più inaspettati! Appuntamento quindi per giovedì 11 settembre alle ore 20.45 sul palco di P.le d’Annunzi

L’intrattenimento confluirà nelle due piazze principali: In Piazzale della Libertà, per tutte e quattro le giornate, l’Officina San Nicola offrirà attività ludiche e creative per bambini (5–12 anni), a cura di Pesaro Village, mentre la fattoria didattica Vita da Pacos farà vivere l’esperienza dell’incontro con la natura, con pony, alpaca, conigli, caprette e pappagalli, oltre a laboratori tematici.

I giardini saranno dedicati anche al tradizionale Mercatino dei Bambini, un successo che ogni anno vede la partecipazione di tantissimi piccoli appassionati “venditori”. Ricordiamo che la partecipazione al mercatino è libera e gratuita, basta seguire poche e semplici regole: scambiare solo “cose da bambini” (giochi, figurine, giornaletti, ecc.) mentre sono vietati oggetti di natura diversa, quali per esempio vestiti e scarpe; qualora non sia possibile scambiare, attribuire valori simbolici (valore massimo € 5,00); non utilizzare attrezzature come tavoli o altra mobilia per l’esposizione, sono consentiti un telo e qualche seggiolina; rispettare il verde urbano e le attività/iniziative adiacenti.

Nella cornice di Piazzale d’Annunzio, ogni sera grandi performance dal vivo:

Mercoledì 10/9 ore 21.15 – Riccardo Selci & Fool Band (pop, indie, rock)

Giovedì 11/9 – ore 20.45 Scienzazionale – la scienza che sorprende (science show a cura di Fosforo) e ore 21.45 Trentaestati (spettacolo cabaret/music con ospiti della storia di Pesaro Village)

Venerdì 12/9 ore 21.15 – Mario Mariani – Crazy Piano Variations (recital pianistico eclettico)

Sabato 13/9 ore 21.15 – TonyB – Italian Song Group (canzone d’autore italiana in chiave originale)

Per garantire a tutti i visitatori un accesso comodo e senza pensieri alla Fiera di San Nicola, anche quest’anno è attivo un servizio navetta gratuito che collega il parcheggio di San Decenzio a Piazza A. Fava (Parcheggio Curvone, in cui è presente un attraversamento pedonale presidiato dalla Protezione Civile) in 15 minuti.



Il servizio sarà disponibile nei seguenti orari: Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre: dalle ore 17:30 alle 22:30; Sabato 13 settembre: dalle ore 15:00 alle 22:30

In auto, si consiglia l’utilizzo dei seguenti parcheggi:

Villa Marina / GRATUITO

160 posti auto, apertura h24 – accesso da Viale Gorizia

Curvone / a pagamento

325 posti auto, apertura h24 – accesso da viale dei Partigiani

Marsala / a pagamento

40 posti auto, orario 7.30- 01.00 – accesso da via Marsala.



Si ricorda che in occasione della Fiera, viale Battisti sarà chiusa al traffico (eccetto residenti, operatori e ospiti degli hotels) per evitare congestionamenti e flussi veicolari al confine con l’area espositiva. Si prega pertanto di porre massima attenzione ai divieti di sosta.



Come per la precedente edizione, al fine di minimizzare i disagi, le chiusure stradali sono previste dalle ore 13.00 del giorno 09 settembre (il giorno prima dell’inizio della manifestazione) sino alle ore 19.00 del giorno 14 settembre (compresi disallestimenti e pulizia delle strade).

A tutti gli hotels della zona fieristica, inoltre, è stata inviata apposita comunicazione al fine di informare gli ospiti e i fornitori sui percorsi dedicati per raggiungere le strutture.

Per tutte le info è possibile scaricare la scheda traffico sul sito www.fierasannicola.it/area-download



Nelle giornate del 10-11-12-13 settembre viene concesso ai residenti titolari di permessi zona E, D1 e D2 di sostare gratuitamente nei posti auto a pagamento della zona mare. Nello specifico, con i permessi indicati, sarà possibile lasciare l’auto nell’area delimitata dai viali Fiume, Trieste, Mascagni e Vittoria, fermo restando il rispetto della segnaletica stradale temporanea.