Pesaro, una notte no stop al museo e biblioteca Oliveriana: dalle letture alla escape room

PESARO – Biblioteca e Museo aperti per una notte. Letture, performance teatrali, visite guidate, escape room, musica e… brindisi! In loop ogni ora alla biblioteca museo oliveriano.

Sabato 17 dicembre 2022, dalle 21.00 alle prime luci del mattino Palazzo Almerici aprirà le sue porte ai visitatori per proseguire la grande festa per la riapertura del Museo Archeologico Oliveriana con un evento fuori dagli schemi.

L’evento, nato da un’idea di Ugo Betti, presidente di Pesaro Segreta, è organizzato da Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani e Pesaro Segreta con la collaborazione del Comune di Pesaro, Amici della Prosa Gad Pesaro, Le voci dei Libri, Brain Fit Escape Room e l’enoteca Solo Buon Vino e sarà un’occasione imperdibile per vivere la Biblioteca e il Museo in un’atmosfera diversa e coinvolgente, animata da momenti di teatro, letture, musica e tante sorprese da scoprire nel corso della nottata.

La lunga notte oliveriana avrà inizio alle 21.00 nella suggestiva Sala dello Zodiaco, che ospiterà il recital de Le Piccole Voci dei Libri “Sei un mito – Le favolose storie di Eco e Narciso, Dedalo e Icaro, Orfeo ed Euridice e del fortissimo Ercole a cura di Lucia Ferrati: leggeranno Greta Ceglia, Giulia Esposto, Dalia Marcheggiani, Eleonora Macciocchi ed Elisa Vimini.

Dalle 22.30 ogni ora visite guidate del Museo Oliveriano fresco di inaugurazione a cura della direttrice dell’Ente Olivieri- Biblioteca e Musei Oliveriani Brunella Paolini.

Alle 00.30 incontro con l’autore Gianluca Morozzi, presentato da Antonino Pasqualino Di Gregorio: autore, fumettista, musicista e conduttore radiofonico di origini bolognesi, vanta tra i suoi titoli il thriller claustrofobico Black-out, tradotto in Spagna, Stati Uniti, Germania e diventato un film negli Stati Uniti.

Dalle 22.00 ogni novanta minuti (ultimo ingresso ore 5.30) le stanze al piano superiore della Biblioteca saranno teatro della Temporary Escape Room “In trappola – Fuga dall’Oliveriana” a cura di Brain Fit Escape Room di Francesco Burattini: i partecipanti avranno a disposizione 60 minuti per mettersi risolvendo gli enigmi architettati da Annibale Degli Abati Olivieri.

Ad impreziosire la serata gli intermezzi teatrali a cura degli attori Francesca Di Modugno, Giorgio Donini e Giuseppe Esposto di Amici della Prosa –Festival Gad Pesaro.

L’evento è parte dell’VIII edizione del Grand Tour Cultura 2022 della Regione Marche

“MettiamoCi in gioco- Rete culturali di solidarietà a sostegno della comunità promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche in collaborazione con Fondazione Marche Cultura e MAB Marche ed è stato scelto da Fondazione Marche Cultura come main event della settimana: ospiti dell’evento saranno i blogger Lemurinviaggio, che racconteranno l’iniziativa nelle loro pagine social.

L’ingresso a Biblioteca e Museo è gratuito e senza prenotazione: per informazioni telefonare allo 072133344 o scrivere una mail a info@oliveriana.pu.it.

Per partecipare all’Escape Room è necessario prenotare contattando Brain Fit Escape Room al 370.3012241 (costi 22 euro per squadre da 4 persone, 20 euro per squadre da 5, 18 per squadre da 5 persone in su).