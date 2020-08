Pesaro, “Notte delle candele” in sicurezza: distanze e divieto balli. Rischio multe salate

PESARO – Notte delle candele, ecco l’ordinanza che blinda la sicurezza della manifestazione e che prevede un metro di distanza tra una persona e l’altra a tavola, evitare assembramenti, mascherina obbligatoria, divieto di balli.

Quella di domani, lunedì 10 agosto, sarà «una serata magica – dice il sindaco Matteo Ricci – ma dovrà esserlo in sicurezza. La cena sotto le stelle è stata confermata, ma dobbiamo rispettare le regole che sono state messe nero su bianco in un’ordinanza”. Mascherina obbligatoria, no alle danze e distanze. Questi i punti principali della disposizione voluta dall’Amministrazione per “Candele sotto le stelle”, elencati dal sindaco Matteo Ricci, che ricorda: “Domani sera portate con voi la mascherina e indossatela dove non può essere garantito il distanziamento sociale – continua -. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma non possiamo rinunciare alla nostra bella Pesaro. Viviamoci la serata, vestiamoci di bianco, sarà la notte più glamour e più sicura dell’estate».

In occasione dell’edizione 2020 aumentano gli spazi. La manifestazione illuminerà il lungomare di Pesaro, Gabicce Mare e la riviera del San Bartolo, nella notte di San Lorenzo. Un format diverso rispetto a quello degli anni precedenti, organizzato e pensato nel rispetto delle norme di sicurezza, dove non mancherà comunque l’atmosfera suggestiva che contraddistingue la serata. Non ci saranno spettacoli itineranti ma resta l’idea di fondo, con la cena sulla battigia di tutte le spiagge coinvolte. Aumentano gli spazi: i chilometri di litorale interessati saranno quelli da Fosso Sejore a Gabicce Mare, passando per le spiagge libere di Sottomonte, Fiorenzuola e Vallugola. Il litorale sarà illuminato da oltre 15 quintali di fiammelle fornite in kit ai bagnini da Comune di Pesaro e Pro Loco di Candelara. Spettacoli di luce anche in acqua, dove verranno posizionate circa 1200 candele, distanziate di circa sette metri l’una dall’altra.

In occasione del 10 agosto è stata firmata un’ordinanza per l’obbligo della mascherina, dalle 18 all’1, nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e aree urbane con elevata presenza di persone. Inoltre i titolari degli stabilimenti balneari e pubblici servizi si dovranno attenere a tutte le indicazioni riportate dai DPCM nazionale e seguire le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative. Nonché tutte le disposizioni regionali adottate con decreti o ordinanze del presidente della Regione Marche.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di balli, pubblici spettacoli e animazione, fatta eccezione per intrattenimento musicale (musica d’ascolto), con pubblico seduto e distanziato. L’intrattenimento musicale sarà consentito fino all’1 dell’11 agosto in tutti gli stabilimenti e pubblici esercizi.

Ricordiamo che in caso di inadempienza, sarà applicata una sanzione che va dai 400 ai 3mila euro.

In occasione della Notte delle Candele verrà intensificato il servizio bus navetta della “Linea Mare Notturna”. Prima partenza alle 19.35 da Baia Flaminia, poi dalle 20.35 ogni 15 minuti per viale Trento, viale Trieste, Porto (ultima navetta parte da via Vienna all’1.05).