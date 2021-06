Pesaro, si spacciano per notai o funzionari di banca e cercano di truffare gli anziani: allerta massima

La Polizia ha ricevuto numerose telefonate in Questura da parte di anziani per avvertire dei tentativi di raggiro per prosciugare il conto

PESARO – Si spacciano per funzionari di banca o notai e dicono che i loro figli hanno gravi problemi finanziari chiedendo di ripianare i debiti con un bonifico. Anziani nel mirino dei truffatori. In questi giorni la Polizia di Pesaro segnala di aver ricevuto numerose chiamate di figli di genitori anziani contattati da persone senza scrupoli.



Il truffatore nel frattempo cerca di carpire alcuni dati bancari dell’anziano a partire dal conto corrente fino ad arrivare al Pin e ai codici di accesso per poter poi prosciugare i risparmi dell’anziano.



Fortunatamente nella maggior parte dei casi, grazie alla costante campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, le truffe non sono andate a segno. In quasi tutti gli episodi gli anziani hanno chiamato i figli per verificare quanto gli era stato detto facendo saltare quindi la truffa. In altri hanno allertato direttamente le forze dell’ordine.



La Polizia raccomanda massima allerta perchè ci sono malviventi pronti a raggirare le persone con truffe subdole e sofisticate che fanno leva sugli affetti delle persone.