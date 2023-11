Pesaro, non risponde al telefono: trovato senza vita in casa

PESARO – Non risponde al telefono: lo trovano morto in casa. A perdere la via un 73enne pensionato. È successo nel tardo pomeriggio del 19 novembre in Piazzale Lazzarini, nel centro di Pesaro.

Erano circa le 18 quando sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118. A dare l’allarme era stato un conoscente che aveva ripetutamene cercato di mettersi in contatto con l’amico. Il telefono muto lo aveva giustamente allarmato tanto da avvertire le autorità.

I vigili del fuoco, tramite la scala, si sono introdotti nell’abitazione attraverso una finestra e lì hanno fatto l’amara scoperta: il pensionato si trovava esanime a terra. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare: al medico non è rimasto altro che constatare il decesso per cause naturali.