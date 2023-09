Pesaro, non pagano il conto al ristorante: parapiglia e botte in strada

PESARO – Mangiano al ristorante e non pagano il conto, lite e botte in strada. Lunedì sera 28 agosto alle ore 20 la volante della Questura di Pesaro è stata chiamata per un intervento in via Scarlatti. Qui c’era un folto gruppo di persone al centro della strada. Le persone presenti segnalavano agli operatori tre responsabili della lite: due sorelle e un uomo (una 32enne, una 22enne e un 73enne). La segnalazione era partita dall’amministratrice e da una dipendente del ristorante di sushi perché i 3 soggetti (che portavano con sé anche un neonato), dopo aver cenato, si erano allontanati dal ristorante senza pagare il conto. Le due donne avevano cercato di fermarli ma qui era nata una lite che faceva attirare l’attenzione di tutto il vicinato.

Dalle parole si è passati alle vie di fatto: le due sorelle hanno iniziato ad aggredire le ragazze del ristorante, tirando capelli e spintonandole. Tanto da far intervenire alcuni passanti per dividerle. Un parapiglia in cui un passante è stato addirittura colpito al volto. Sul momento è stato contestato alla donna 32enne l’illecito amministrativo dell’art 688 del codice penale (ubriachezza molesta) perché era in stato di alterazione alcolica. Un reato che comporta una multa di un centinaio di euro.

Le due donne del ristorante sono state invitate a sporgere querela. Presenti sul posto anche carabinieri e polizia