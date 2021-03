Pesaro, no mask in piazza per dire no alle restrizioni: multati

PESARO – In piazza per manifestare il dissenso contro le restrizioni e le norme anti contagio. Una quarantina di “no mask” tutti multati.

Le piazze italiane hanno ospitato sabato pomeriggio la World Wide Rally for Freedom and Democracy, la manifestazione mondiale organizzata prettamente su Telegram. Anche a Pesaro circa 40 manifestanti, senza mascherina e senza rispettare il distanziamento, si sono dati appuntamento in piazza del Popolo, davanti al Comune.

Un momento del sit in

Nel mirino anche stampa e televisione, accusate di dare spazio al terrorismo sanitario. Poi messaggi no vax sulla pericolosità della medicina tradizionale, oltre ad appelli alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e alla costituzione.

Gli striscioni esposti

Alla fine del sit in si sono riuniti in un girotondo culminato in un abbraccio collettivo. E qui, di fronte al venir meno del distanziamento e dei divieti di assembramento, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno proceduto all’identificazione di tutti i presenti.

Le forze dell’ordine in azione

Per loro arriverà la multa per non avere rispettato i dispositivi anti Covid ed essere senza mascherine. Qualcuno si è rifiutato di fornire i propri dati.