Pesaro, nello zaino da lavoro attrezzi e droga: arrestato 25enne in stazione

PESAR – Non fa il biglietto perchè arriva in ritardo in stazione. Ma questa dimenticanza gli costerà cara perchè ha portato alla scoperta della droga nel suo zaino.

Un ragazzo di 25 anni residente a Fano aveva quasi raggiunto con il treno Pesaro dove lavora come elettricista. Ma il controllore gli ha chiesto il biglietto e lui non l’aveva. Motivo per cui gli sono state chieste le generalità per la multa. Arrivati in stazione, il giovane è sceso ed è scappato.



Così è stato segnalato e gli agenti della polizia ferroviaria lo hanno visto correre e lo hanno fermato. Durante la fuga, il ragazzo ha gettato il suo zaino.

Una volta fermato per l’identificazione gli agenti hanno chiesto conto dello zaino. All’interno c’erano attrezzi da lavoro ma non solo perché l’odore di sostanza stupefacente era fortissimo, così i poliziotti lo hanno aperto e hanno trovato 40 grammi di marijuana.

Estesa la perquisizione a casa sono stati trovati altri due grammi, un bilancino di precisione e un coltellino per tagliare il fumo. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Processato per direttissima, ha patteggiato a 6 mesi. Pena non sospesa per un paio di precedenti legati al mondo dello spaccio e del consumo.