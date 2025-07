PESARO – La navetta estiva gratuita “Viale Trieste” torna a passare per il centro storico. Una decisione del sindaco Andrea Biancani e dell’assessora Sara Mengucci presa per «Rispondere alle richieste arrivate dai cittadini, in particolare da quelli che abitano il Quartiere1 e Quartiere12 (Centro-Storico e Pantano), che avevano chiesto di ripristinare il “vecchio” percorso che passa per la caserma e la stazione.

Una sollecitazione a cui, grazie alla collaborazione con Adriabus, abbiamo deciso di dare seguito potenziando così il servizio già fornito dal trasporto pubblico locale per collegare la zona mare con il parcheggio scambiatore del San Decenzio, anche per chi arriva da fuori città».

Il servizio

La linea “Viale Trieste”, nei mesi di luglio e agosto effettua corse quotidiane (a settembre corre sabato 6 e domenica 7). Le partenze sono ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, dal parcheggio San Decenzio. Quest’estate la navetta viaggia lungo il tratto “nord” di viale Trieste, «per dare un servizio più utile agli utenti (pesaresi e turisti) ma anche ai commercianti, ai concessionari delle spiagge e alle strutture ricettive» dicono sindaco e assessora che poi aggiungono: «Questa scelta non verrà modificata, lo sarà invece quella che aveva previsto di evitare il centro storico – in particolare via Canale, via della Liberazione, Ospedale San Salvatore e via Bramante -, comunque coperto dal trasporto pubblico locale. Diversi pesaresi hanno chiesto di riportare la navetta in questa parte della città particolarmente “centrale” durante il periodo estivo. Siamo felici di poter dar loro una riposta positiva». In sostanza, la navetta “Viale Trieste”, al posto di tornare indietro percorrendo viale Trento, attraverserà via Canale e la zona ospedale per infine raggiungere il San Decenzio.

Le fermate della linea “Viale Trieste” a partire da lunedì 7 luglio saranno quindi le seguenti: parcheggio San Decenzio, Tribunale (via San Decenzio), viale Trieste Sud 3 (sottopasso), viale Trieste (v.le Amendola), viale Trieste (v.le Rosselli), viale Trento (v.le Verdi), viale Trento (v.le della Repubblica), piazzale della Libertà (Palla di Pomodoro), viale Trieste (v.le Marconi), viale Trieste (v.le Monfalcone), viale Trieste (scuole), viale Napoli (v.le Battisti), viale Napoli (v.le Venezia), viale Gorizia (v.le Ancona), viale Gorizia (porto), via Canale (porto), via Canale (centro commerciale), viale della Liberazione, Ospedale San Salvatore, via Bramante, parcheggio San Decenzio.

Il martedì e la terza domenica del mese (giorni di mercato), 20 luglio, 17 agosto dalle 8:45 alle 15:45 il percorso della navetta “Viale Trieste” avrà partenza e arrivo da viale Cialdini (angolo p.le Matteotti stallo B).