PESARO – Controlli a tappeto nel triangolo dello spaccio. I Carabinieri hanno perlustrato con l’aiuto della polizia locale e cani antidroga il parco Miralifiore, la stazione ferroviaria e l’area verde del parco della resistenza. Nessun pusher, ma i cinofili hanno sequestrato 47 grammi di hashish suddivisi in varie dosi e vari contenitori. Gli involucri sono stati trovati nell’area della stazione e soprattutto nascosti dietro al monumento dei caduti. Gli spacciatori occultano lo stupefacente in nascondigli di fortuna per evitare di farsi beccare con la droga addosso e rischiare quindi denunce o peggio arresti. Una volta trovato il cliente arrivano nel punto del nascondiglio e avviene lo scambio.



L’intera zona è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine ma anche dell’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi c’è stato uno sfalcio del sottobosco al Miralfiore per abbassare la vegetazione ed eliminare i nascondigli per i pusher. Operazione criticata dalle associazioni ambientaliste che lamentano potature indiscriminate e dannose.

I

l Comune è comunque pronto a installare atre telecamere di sorveglianza, due in più, all’ingresso al Miralfiore fra l’arco e il camminamento che porta all’area verde. L’obiettivo è sorvegliare e identificare anche chi fa uso di sostanze per sradicare spaccio e piccolo spaccio nell’area verde, rendendola più sicura.

Videosorveglianza, che verrà implementata di pari passo all’avvio dei primi interventi strutturali di sistemazione e riqualificazione fra la stazione ferroviaria e via dell’Acquedotto, compresi nel bando delle periferie urbane.