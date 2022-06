Pesaro, nasce Confindustria energia per la sfida sostenibile

PESARO – Il tema dell’energia e dei rincari è sempre più pregnante per gli imprenditori. Nasce all’interno di Confindustria Pesaro Urbino il Gruppo merceologico Energia e Transizione Ecologica composto da aziende del settore energia e servizi ambientali che conta oltre 2400 addetti e sfiora un miliardo di fatturato.

Federico Ferrini, CEO & Managing Director di Techfem Spa è stato nominato all’unanimità Presidente del Gruppo per il prossimo quadriennio: Ferrini ha già ricoperto la carica di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e di componente del Consiglio Generale di Confindustria Pesaro Urbino.

«Sono davvero onorato della stima e della fiducia che i colleghi imprenditori mi hanno voluto manifestare in assemblea. Il settore dell’energia nella nostra provincia è storicamente rappresentato da aziende altamente qualificate, multinazionali, PMI e multiutility oggi riunite in un gruppo di lavoro più ampio, pronto ad affrontare insieme la sfida della decarbonizzazione. Punteremo da subito al dialogo con le istituzioni, le università e tutti gli stakeholder che vorranno condividere con Confindustria il percorso di creazione di un futuro sostenibile per l’industria ed il nostro territorio».