Pesaro, musica a tutto volume, poi spintona i carabinieri: denunciato 22enne

I vicini di casa hanno dovuto staccare la corrente per farlo smettere. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, all'arrivo dei militari ha iniziato a dare testate sul muro

PESARO – I vicini, esasperati, hanno dovuto staccare la corrente a tutto il condominio per farlo smettere.

Musica a tutto volume, 22enne spintona i carabinieri, dà testate al muro e si becca una denuncia.

La storia è iniziata intorno alle 22,30 di domenica sera (26 aprile) quando un lituano di 22 anni era a casa in compagnia di due amici, intenti ad ascoltare musica a tutto volume.

I vicini hanno bussato chiedendo di poter fare più piano, ma lui li ha trattati male e sbattuto la porta in faccia.

Così i vicini, sfiniti dal suono assordante, hanno staccato la corrente a tutto il condominio e chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti e si sono trovati di fronte a un personaggio già noto, pregiudicato per reati connessi alla droga, ma conosciuto per aver collezionato già diverse violazioni in materia di spostamenti non autorizzati per il covid.

Mentre gli amici erano collaborativi e disponibili a consegnare i documenti, lui, completamente ubriaco si è rifiutato dicendo di non riconoscere l’autorità dei carabinieri.

I toni si sono accesi e il lituano ha iniziato a insultare i militari, intimando loro di andarsene. I carabinieri hanno quindi chiesto al giovane di seguirli in caserma. Qui ha iniziato a dare in escandescenza, strattonando e spingendo i militari. Una volta in caserma altro show, con urla e persino delle testate al muro. Infine ha cercato di riprendere i carabinieri con il cellulare per farli finire sui social, altra malpratica odierna che può portare a ulteriori conseguenze negative. Il giovane è finito ricoverato in psichiatria e si è beccato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Si valuterà la sua posizione anche per disturbo della quiete pubblica.