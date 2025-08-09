Pesaro, a spasso nei musei da pc o cellulare: ecco i tour virtuali 3D

PESARO – A spasso nei musei anche dal computer, tablet e cellulare. esaro lancia il Virtual Tour 3D di tre musei simbolo della città e delle sue eccellenze: i Musei Civici di Palazzo Mosca, il Museo Nazionale Rossini, il Museo Officine Benelli. Un passo avanti nella strategia di promozione e accessibilità culturale del Comune. PSi tratta di una piattaforma digitale davvero innovativa che consente la fruizione immersiva dei luoghi della cultura: grazie alla ricostruzione completa del museo in 3D, è possibile visitare il museo come se si fosse davvero lì.

Il Virtual Tour 3D fa parte del più ampio progetto del Comune ‘Pesaro 2024 Digital Twin. Un museo a cielo aperto’ (gemello digitale) cheè stato interamente finanziato dalla Regione Marche attraverso il Bando PR FESR 2021-2027, asse 1, azione 1.2.2, intervento 1.2.2.2 ‘Servizi digitali integrati’ per un importo di 45.000 euro.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Andrea Biancani e Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Andrea di Giuseppe responsabile 3D Smart City del Gruppo Andreani, Marcello Smarrelli direttore artistico di Pesaro Musei. Con loro, i rappresentanti dei tre musei coinvolti nel progetto: Marco Scriboni direttore Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive e Michela Gaudenzi/Pesaro Musei per i Musei Civici di Palazzo Mosca, per il Museo Nazionale Rossini Matteo Masetti/Sistema Museo e Catia Amati e Ilaria Narici/Fondazione Rossini, per il Museo Officine Benelli il direttore Paolo Marchinelli e Marco Brusciotti presidente del Registro Storico Pesarese.

«Una bellissima cartolina per la promozione della cultura di tutta la nostra città – così il sindaco Biancani ha descritto il Virtual Tour 3D dei tre musei simbolo di Pesaro – Un materiale che consentirà di fare un ulteriore salto di qualità, sotto il profilo culturale, a tutto il nostro territorio dimostrando, ancora una volta, come Pesaro sia una città che punta sulla cultura e sul turismo con azioni concrete e reali, investendo risorse non scontate per la promozione internazionale delle nostre bellezze e dei luoghi che ci caratterizzano».

Per Daniele Vimini, si tratta di «una proposta cui teniamo particolarmente, che fa parte da un progetto ancora più articolato fortemente orientato ai servizi digitali e alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Con due filoni: il più classico per creare un gemello digitale della città che offre finalità operative e turistiche e che presenteremo nei prossimi mesi. Quello del Virtual Tour rappresenta il primo step con cui partiamo, un servizio per dare un’idea immediata della bellezza di queste strutture ma anche per preparare il viaggio prima di arrivare in città e per creare un database di informazioni».

Andrea di Giuseppe responsabile 3D Smart City del Gruppo Andreani, ha chiarito il concetto di ‘gemello digitale’: «Vuol dire creare le informazioni che contiene un territorio, un oggetto reale – il territorio – viene convertito in oggetto digitale in modo da renderlo raggiungibile da tutti: enti pubblici, cittadini, aziende e realtà diverse. Questo significa che il museo si rende raggiungibile – dunque accessibile – anche da parte di chi non può entrarci. Allo stesso tempo, è un’occasione di promozione turistica ma anche dare più informazioni possibili».

«Una cosa come questa non è solo un gioco dell’elettronica ma è davvero un modo nuovo di guardare le cose – ha sottolineato Marcello Smarrelli, direttore artistico di Pesaro Musei – Quasi tutte le scuole lavorano ormai quasi esclusivamente sui siti dei musei, una modalità che permette di fare veramente una didattica di un certo tipo, di avere una qualità altissima delle immagini e di eliminare una certa gerarchia delle opere d’arte dei classici manuali perché qui invece si hanno le dimensioni reali. Il Virtual Tour cambia il modo di fare didattica e offre un’altra possibilità alle persone anche al di fuori della visita fisica».

Il Virtual Tour 3D è stato realizzato dal Gruppo Andreani (Corridonia MC).