Pesaro, muore schiacciato dal tronco: era in pensione da meno di un mese

PESARO – Si chiamava Mario Zaffini il 58enne morto schiacciato da un tronco nel tragico incidente sul San Bartolo. Era in pensione da una quindicina di giorni.

Il fatto è avvenuto nel tratto terminale di Baia Flaminia, in prossimità della ex casa dell’Ente parco. La squadra di vigili del fuoco ha impiegato quasi due ore per estrarlo. Sul posto anche il 118 con personale medico. L’area è stata posta in sicurezza.

L’uomo aveva chiesto le autorizzazioni al Comune per tagliare una grossa quercia. Probabilmente, durante le operazioni, l’equilibrio del tronco è cambiato e complice la pendenza del terreno, l’uomo è rimasto schiacciato. Sul caso indagano i carabinieri. Zaffini lascia moglie e due figli.