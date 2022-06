Pesaro, muore alla fermata del bus: si sospetta un’overdose

PESARO – Muore alla fermata dell’autobus nella zona dell’Ipercoop. L’autopsia stabilirà le cause del decesso, ma si sospetta un’overdose.

Alcuni passanti hanno notato una 52enne che ha accusato un malore alla fermata del bus. L’intervento dei sanitari è stato immediato, ma per la donna non c’è stato nulla da fare ed è morta. Diversi passanti hanno notato il corpo steso con un lenzuolo sopra. Sul posto è intervenuta la volante della polizia nella zona del miralfiore dopo le 13.

L’overdose resta una delle ipotesi in campo. A tal proposito sarebbe stato sentito un testimone, amico della donna, con cui la 52enne avrebbe consumato sostanze stupefacenti del tipo eroina. Droga comprata al Parco Miralfiore.



Nella stessa mattinata di martedì 14 giugno, si sarebbe verificata una overdose ai danni di un uomo, noto nell’ambito della tossicodipendenza. A dare l’allarme alcuni passanti che lo hanno trovato agonizzante nella zona del parco. I sanitari sono riusciti a salvarlo grazie al Narcan un antagonista dell’oppio capace di contrastare gli effetti dell’eroina.

Dunque potrebbe esserci una partita di droga troppo pura, o tagliata male che sta mettendo in pericolo i consumatori.