Pesaro, fioccano le multe nella Ztl: nel 2021 quasi 9.000 transiti non autorizzati

PESARO – Ztl, nel 2021 le telecamere hanno rilevato 8.945 transiti non autorizzati. In pratica 24 al giorno.

L’assessore all’Operatività Enzo Belloni illustra alcuni dati in relazione alla installazione delle Telecamere e videosorveglianza: «Attualmente, per il controllo della Ztl, sono attivi 8 varchi con telecamere appena rinnovate; ne abbiamo previsti ulteriori 8. Le telecamere saranno quindi, in totale, 14 ai varchi di ingresso della Ztl e 2 della zona APU. Nel 2021 le telecamere hanno rilevato 8.945 transiti non autorizzati in Ztl; nel 2020 (anno del lockdown), 6.391».

Le stesse, «registrano solo il transito di veicoli non autorizzati, non hanno quindi la funzione di videosorveglianza». Sulle immagini registrate dalle telecamere dislocate nel territorio, Belloni ha aggiunto che «sono controllate dalla polizia locale e vi hanno accesso anche Questura e carabinieri. Le registrazioni sono conservate per soli 7 giorni se non utili a eventuali indagini».

Sui dispositivi installati per rilevare le violazioni nel conferimento dei rifiuti, l’assessore ha aggiunto che le telecamere mobili «sono funzionanti da settembre 2021 e hanno rilevato 52 infrazioni da settembre a dicembre 2021. Da gennaio ad oggi hanno permesso di accertare 58 infrazioni. Speriamo serva ad educare i cittadini».