PESARO – Prosegue senza sosta l’impegno della Polizia Stradale di Pesaro per tutto il periodo estivo per cercare di contrastare automobilisti indisciplinati. Oltre ai consueti controlli in via prioritaria lungo l’A/14, la SS73 Bis e la SS16, gli agenti hanno in questi giorni pianificato mirati controlli sulle strade che conducono ai valichi di Bocca Trabaria e Bocca Serriola.

I controlli, finalizzati a contrastare l’eccessiva velocità soprattutto dei motociclisti, spesso causa di incidenti, mediante l’utilizzo del Telelaser e dell’Autovelox, sono stati organizzati senza tralasciare il contrasto al correlato fenomeno della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica. Complessivamente negli ultimi setti giorni sono state elevate ben 337 contravvenzioni per eccesso dei limiti di velocità, decurtati 1008 punti, ritirate 5 patenti per guida in stato di ebbrezza.



Proprio a seguito di quest’ultima attività, nella notte di venerdì 9 luglio, una pattuglia del Distaccamento Polstrada di Urbino ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini di 21 e 27 anni, ritirando ad entrambi la patente di guida. In particolare, il 27enne, pesarese, dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, è stato denunciato in stato di libertà anche per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, infatti, per cercare di eludere l’accertamento, dopo aver spintonato uno dei componenti della pattuglia, strappata di mano la patente di guida, ha provato a dileguarsi dandosi a repentina fuga. E’ stato rintracciato dopo qualche ora e sanzionato anche per quest’ultimo comportamento che ha ulteriormente aggravato la sua posizione.



Il controllo della velocità e la guida in stato di ebbrezza rappresentano obiettivi strategici della Polizia Stradale. Per tutto il periodo estivo continueranno ad essere effettuati costanti e coordinati controlli su tutto il territorio provinciale con apparecchiature speciali di rilevamento in dotazione esclusiva e mirati servizi di contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico fisica, in particolar modo nel fine settimana .