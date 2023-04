Pesaro, una mozione per realizzare la scuola Manzi nel campus scolastico di Pantano

Mattioli e Bellucci chiedono che il ricavato di vendita del complesso di via Confalonieri si utilizzi per costruire la scuola in via Lamarmora

PESARO – Accelerare sulla scuola Manzi di via Lamarmora. I consiglieri Anna Maria Mattioli e Giampiero Bellucci hanno presentato una mozione.

«Attualmente, la vecchia scuola primaria “Manzi” di via Lamarmora è in stato di “non agibilità” pertanto risulta chiusa ad ogni attività sia scolastica che del quartiere e gli alunni sono stati a suo tempo trasferiti nella sede di Via Confalonieri (ex scuola media Olivieri).

Vista la “non agibilità” e la compromessa possibilità di recupero dell’esistente struttura scolastica “Manzi” di via Lamarmora, ci siamo rivolti di nuovo al Sindaco e agli uffici tecnici e urbanistici comunali, per chiedere di attivare una proposta di variazione allo strumento urbanistico e aprire un percorso amministrativo di perfezionamento per la valorizzazione dell’edificio scolastico di via Confalonieri, prevedendo una flessibilizzazione delle destinazioni d’uso ammissibili, con possibilità di realizzare edilizia residenziale privata e/o servizi/terziario – mediante tipologie edilizie coerenti ed in linea con le costruzioni già esistenti nella medesima via – e mantenendo l’attuale destinazione a edilizia scolastica del vecchio edificio della primaria “Manzi” in Via Lamarmora».

I consiglieri chiudono: «A seguito della valorizzazione, hanno inoltre chiesto che l’importo che si ricaverà dalla vendita del complesso di via Confalonieri, venga destinato alla ricostruzione della nuova scuola “Manzi” e per la progettazione si preveda il pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholders con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e sull’apprendimento degli studenti. Una nuova scuola “Manzi” nel “Campus Scolastico Pantano” è la precondizione per ottenere apprendimenti migliori, perché un edificio che si inserisce nella comunità con impatto ambientale minimo, con materiali e strutture sostenibili, eco-compatibili, spazi accoglienti e luoghi di lavoro ottimali per l’insegnamento, saranno una risorsa per l’azione educativa all’interno del nuovo contenitore scolastico».



La mozione vorrebbe «l’inserimento nel piano di edilizia scolastica regionale il co-finanziamento per la costruzione della nuova scuola “Manzi” di via Lamarmora. Una richiesta sostenuta unanimemente da parte dei consiglieri comunali di maggioranza e non solo, del Consiglio di quartiere, del Consiglio d’Istituto e delle famiglie degli alunni. Il quartiere Pantano necessita quanto prima, di un edificio scolastico per le classi primarie efficiente, antisismico e di nuova generazione, a completamento del “Campus scolastico Pantano” in coerenza con le Linee programmatiche di questo mandato legislativo del Sindaco, vista anche la popolosità del quartiere stesso e dell’elevato numero di alunni che frequentano quell’istituto».