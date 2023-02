Pesaro, una mozione contro il cibo sintetico. “Dalla parte degli agricoltori”

La maggioranza dice no al cibo prodotto in bioreattori e che taglia fuori gli agricoltori e il made in Italy

PESARO – Una mozione per dare battaglia al fianco degli agricoltori e a favore del cibo naturale e del made in Italy.

I Capigruppo di maggioranza consiliare Anna Maria Mattioli, Vittorio Petretti, Sergio Castellani, Stefano Mariani, Claudia Vanzolini, Roberto Biagiotti hanno presentato un atto. «Siamo dalla parte dell’Associazione Coldiretti che ha recentemente promosso una petizione contro il cibo sintetico e a favore di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad evidenziare i rischi della diffusione del cibo prodotto in bioreattori, che non salvaguarda l’ambiente perché comporta un maggiore consumo di acqua ed energia rispetto agli allevamenti tradizionali. Limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo favorendo gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l’offerta di cibo nel mondo e spezzando lo straordinario legame che unisce cibo e natura e non tutela la salute non essendoci ancora garanzie che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare».

Una mozione che arriva anche dopo gli strali di Confcommercio contro la farina di grillo pronta a rendere più economico il pane.

«La nostra mozione di indirizzo chiede quindi al Sindaco e alla Giunta di aderire pienamente alla petizione promossa dall’Associazione Coldiretti contro il “cibo sintetico”, sulla scia dei 10mila marchigiani e dei 74 Comuni che hanno già firmato, anche alla luce dell’approvazione della delibera della giunta regionale Marche che punta a difendere e tutelare le filiere agroalimentari marchigiane, sostenendo una strategia di crescita economica e sostenibilità ambientale e di tutela della salute dei cittadini. Si chiede infine, in seguito all’approvazione, di trasmettere la nostra volontà al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste».