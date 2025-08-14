Pesaro e la movida di Ferragosto, la Prefettura rafforza i controlli

PESARO – Movida di Ferragosto, controlli rafforzati e massima allerta ai rave party nell’entroterra.

Si è riunito il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura a Pesaro che ha analizzato le misure da prendere in relazione alla movida serale e notturna. Sono state aggiornate e rafforzate le strategie di controllo dei luoghi di maggior affluenza prevedendo una più capillare presenza delle Forze di Polizia e della Polizie Locali in modo da garantire la libera e sicura fruibilità degli spazi pubblici.

E’ stata, inoltre, richiamata l’attenzione su eventuali assembramenti e raduni o feste non autorizzate che potrebbero sfociare in rave party, sottolineando l’importanza di una comunicazione tempestiva per prevenire derive negative.

A Pesaro attenzione massima in spiaggia e lungomare. Il Comune si era già dotato da inizio luglio di un dispositivo di sicurezza rafforzato. Sono state aumentate le pattuglie serali della polizia locale in zona mare e Baia Flaminia. Durante la settimana sono attive due pattuglie; una per il pronto intervento e una perlustrativa. Nel fine settimana le pattuglie diventeranno tre, in modo da poter coprire più zone contemporaneamente.

Precauzioni ulteriori anche da fine luglio quando il Comune ha chiesto ai locali che organizzano le serate di garantire maggiori controlli e sicurezza nella zona mare, Sottomonte, tra i due Porti e in Baia Flaminia.

Queste le motivazioni che hanno spinto il sindaco Andrea Biancani a emettere l’ordinanza n. 1776, che si riferisce ai titolari dei pubblici esercizi che organizzano serate di intrattenimento musicale nei luoghi della movida estiva.

Nello specifico, l’ordinanza, in vigore fino a domenica 31 agosto prevede “L’obbligo di impiegare figure di controllo nei locali e nelle aree adiacenti fino a due ore dopo il termine dell’evento, al fine di prevenire fenomeni di illegalità”.



Il Comitato in Prefettura ha stabilito servizi specifici in vista dell’intensificarsi del traffico in occasione del Ferragosto. Ed è massima allerta per prevenire i furti.