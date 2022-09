Pesaro, la Mostra dei fiori si sposta in viale della Repubblica dal 1 al 4 ottobre

PESARO – La “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” si sposta in viale della Repubblica, con lo sfondo iconico della “Palla” e del blu del mare Adriatico. Appuntamento da sabato 1 a martedì 4 ottobre, dalle 10 alle 22.

Circa 20 i florovivaisti presenti nei due lati del viale (nel tratto compreso tra la statale e viale Trieste) che sarà chiuso al traffico nelle 4 giornate. Le operazioni di montaggio e allestimento degli stand avranno inizio domani. La viabilità della zona subirà alcune modifiche: in particolare nel tratto di via Lanfranco compreso tra viale Trento e Trieste il senso di marcia sarà invertito per consentire di raggiungere la Ztl a nord di piazzale della Libertà e il tratto di viale Trieste tra viale della Repubblica e viale Alighieri. Il divieto di circolazione (residenti esclusi) interesserà anche viale Trento e Battisti nella zona limitrofa a viale della Repubblica.

«Sarà una bellissima 68° edizione – assicura Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione con delega alle Attività Economiche -. La Mostra è un appuntamento che i pesaresi, amanti delle piante e dei fiori, attendono con gioia. La nuova collocazione dell’evento è dovuta ai lavori in corso in piazza del Popolo. Ad agosto abbiamo incontrato gli operatori del settore e, insieme, abbiamo deciso di spostarci in viale della Repubblica. Una location che potrebbe essere ancor più suggestiva, grazie al verde regalato dal viale e allo sfondo blu del mare; pensiamo possa anche agevolare la partecipazione di famiglie di pesaresi e di visitatori da fuori città».

Le date sono le consuete, «la Mostra sarà inaugurata sabato; abbiamo deciso di prolungarla fino a martedì 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, proprio per farla rientrare nella data simbolo dell’iniziativa. Tornerà il mercatino degli hobbisti, nell’area vicina a piazzale della Libertà per aumentare la proposta della manifestazione così come la presenza degli apicoltori e degli artigiani della terracotta» sottolinea Frenquellucci.

Da sinistra Florio, Brunetti, Frenquellucci, Vagnini

«La ricerca della nuova location è stata condivisa con i florovivaisti che abbiamo incontrato il 3 agosto – dice Marina Vagnini, responsabile U.O. Attività economiche e SUAP – . Insieme abbiamo confermato che il viale sarebbe stato il luogo più adatto, anche considerata la logistica dell’evento (allacci delle utenze, viabilità) e più funzionale alla valorizzazione della Mostra. Una buona sinergia che ci auguriamo possa proseguire nel tempo e che possa essere premiata da condizioni meteo positive».

L’invito a partecipare arriva anche dagli espositori, come sottolinea Franco Florio, di “Garden Center Florio”: «Ringraziamo l’Amministrazione per questa location adatta alle nostre esigenze, un’area ampia che permetterà a tutti di partecipare e valorizzata dallo sfondo blu del mare. Come di consueto la Mostra segna per noi l’inizio delle attività autunnali, una stagione importante per rinnovare balconi, giardini e ambienti interni».

Presenti alla “Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali” circa 30 studenti dell’istituto tecnico agrario A. Cecchi che saranno a disposizione sia per dare informazioni sull’orientamento alla scuola, sia per la vendita dei prodotti, come vino, olio e farine e, per la parte florovivaistica, i ciclamini e le varietà stagionali.